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Slovenija

Našli še drugo kamnito kroglo z ograje Tromostovja

Ljubljana, 12. 08. 2026 17.35 pred 9 urami 1 min branja 6

Avtor:
STA Ne.M.
Potapljači v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo

Potapljači Gasilske Brigade Ljubljana so v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo s podstavkom, ki je nedavno izginila z ograje Tromostovja. Nova skupina potapljačev jo je našla s temeljitim in sistematičnim preiskovanjem rečnega dna, so z Mestne občine Ljubljana (Mol) sporočili na družbenem omrežju Instagram.

V mesecu dni sta namreč z ograje Tromostovja v Ljubljani izginili kar dve kamniti krogli, na Molu so menili, da je šlo pri tem za vandalizem. Obe krogli so pripeljali v Konservatorsko-restavratorsko središče ŠČIT, specializiran oddelek Muzeja in galerij mesta Ljubljana, kjer ju bodo očistili in restavrirali, so navedli na Instagramu.

Potapljači v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo
Potapljači v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo
FOTO: Mestna občina Ljubljana

Prvo kroglo so v Ljubljanici odkrili minuli petek med potapljaško vajo.

Tromostovje je v sklopu izbranih del Jožeta Plečnika v Ljubljani od leta 2021 vpisano na Unescov seznam svetovne naravne in kulturne dediščine.

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Potapljači v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo
Potapljači v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo
FOTO: Mestna občina Ljubljana

Osrednji kamniti most Tromostovja iz leta 1842 stoji na mestu nekdanjega lesenega, strateško pomembnega srednjeveškega mostu, ki je povezoval dežele severozahodne Evrope z Balkanom oziroma z jugovzhodno Evropo. Med letoma 1929 in 1932 je Plečnik osrednjemu mostu dodal še dva mostova, namenjena pešcem.

Nazadnje so Tromostovje v celoti obnovili pred več kot tremi desetletji.

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KOMENTARJI6

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Smuuki
12. 08. 2026 20.07
Ljubljana postaja prestolnica vandalizma, kriminala. Metelkova 6 je pa prostor ksmor turisti trumoma hitijo občudovat artihekturo, purpen skulpture, zanemarjenost. Župan je ponosen na skupnost na metelkovi 6
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+2
2 0
bandit1
12. 08. 2026 18.51
V OBI-ju ali pa v Bauhausu imajo dobro cementno lepilo za zunanjo uporabo. Ne delam reklame ampak je cena podobna.
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+2
2 0
nelevnedesen
12. 08. 2026 20.00
Bo to naredil en prijatelj za manj kot milijon
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+1
1 0
flojdi
12. 08. 2026 18.45
Tistemu ki je to storil pa bo vrnila karma.policija ga ne bo nasla..ce bi ga bi sodstvo reklo opomin. Bo dobil. Vem.
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+1
1 0
Pinokio
12. 08. 2026 18.28
Zdaj je treba najti še skrajneža, ki je krogli vrgel v Ljubljanico in ga namakati, kot so včasih goljufive trgovce. Ne razumem kakšno korist imajo nekateri od takih in podobnih dejanj.
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+5
5 0
flojdi
12. 08. 2026 18.46
Eni delajo tudi nepridobitniško..
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+1
1 0
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