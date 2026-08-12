Našli še drugo kamnito kroglo z ograje Tromostovja

V mesecu dni sta namreč z ograje Tromostovja v Ljubljani izginili kar dve kamniti krogli, na Molu so menili, da je šlo pri tem za vandalizem. Obe krogli so pripeljali v Konservatorsko-restavratorsko središče ŠČIT, specializiran oddelek Muzeja in galerij mesta Ljubljana, kjer ju bodo očistili in restavrirali, so navedli na Instagramu.

Tromostovje je v sklopu izbranih del Jožeta Plečnika v Ljubljani od leta 2021 vpisano na Unescov seznam svetovne naravne in kulturne dediščine.

Prvo kroglo so v Ljubljanici odkrili minuli petek med potapljaško vajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Osrednji kamniti most Tromostovja iz leta 1842 stoji na mestu nekdanjega lesenega, strateško pomembnega srednjeveškega mostu, ki je povezoval dežele severozahodne Evrope z Balkanom oziroma z jugovzhodno Evropo. Med letoma 1929 in 1932 je Plečnik osrednjemu mostu dodal še dva mostova, namenjena pešcem.

Nazadnje so Tromostovje v celoti obnovili pred več kot tremi desetletji.