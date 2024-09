Našli še eno letalsko bombo, deaktivirali naj bi jo čez mesec dni

Pristojni so se odločili, da bodo bomob, ki je v doberem stanju, znova zakopali v zemljo in jo ustrezno zavarovali, predvidoma pa naj bi jo deaktivirali čez slab mesec, ko bodo območje pregledali in ugotovili, ali se tam skriva še kaka bomba. S Slovenskimi železnicami je usklajen datum evakuacije 20. oktober 2024.

"O novi najdbi bombe smo že obvestili tudi italijansko stran, saj bo evakuacijo ponovno potrebno izvesti na obeh straneh državne meje oziroma v obeh Goricah. V primeru, da bi se odločili za evakuacijo v krajšem času, bi bilo v primeru najdbe novih bomb, prebivalce potrebno večkrat evakuirati. Zato je bila tudi sprejeta odločitev, da pirotehniki pregledajo še preostali teren, in sicer območje petega in šestega tira, območje zadrževalnika vode ter območje EPIC-a (razskladišča)," so sporočili z Mestne občine Nova Gorica.

Za pregled tega območja potrebujejo približno mesec dni, v kolikor bi na območju našli še kakšno bombo, pa bi vse deaktivirali na isti dan. 104 kilogramov težka letalska bomba iz časa druge svetovne vojne, ki so jo odkrili dopoldan, bo do takrat varovana 24 ur na dan in bo lahko varno počakala na evakuacijo.

Poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič je ob tem zagotovil, da obnova novogoriške železniške postaje v tem času ne bo zastala, ampak bo potekala dalje. Delo na gradbišču in delo pirotehnikov se namreč redno usklajuje prav z namenom, da ne bi prihajalo do zamud pri obnovi.