Našli še eno letalsko bombo, skrivala se je pod masivnim kovinskim drogom

V bližini novogoriške železniške postaje so člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi okoli 10. ure našli še eno neeksplodirano letalsko bombo iz časa druge svetovne vojne. Bomba je ležala okoli 50 metrov od tiste, ki so jo odkrili v ponedeljek. Gre za ameriško letalsko bombo z enim mehanskim vžigalnikom, ki je v dobrem stanju. Tako kot prva je tudi ta težka 250 kilogramov.

Bombo, ki je zelo podobna tisti, ki so jo na delovišču ob novogoriški železniški postaji odkrili v ponedeljek, so člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) okoli 10. ure našli pod masivnim kovinskim drogom.

Letalska bomba ameriške izdelave je ležala le 50 metrov stran od prvotno najdene bombe v smeri proti Kostanjevici, sporoča Mestna občina Nova Gorica. Tako kot prva je tudi ta iz časa druge svetovne vojne. Po identifikaciji bombe so jo pirotehniki ponovno zakrili z zemljo in jo zavarovali, da bo lahko varno počakala do onesposobitve. Dela na območju železniške postaje in železniški promet se tako lahko nemoteno odvijajo dalje.

Kot je pojasnil vodja oddelka severnoprimorske regije za varstvo pred NUS Aljaž Leban, člani enote nadaljujejo s pregledom terena na južni strani novogoriške železniške postaje z globinskimi detektorji kovin in geo radarjem. Ker pa je v zemlji ogromno različnih kovinskih predmetov, je njihovo delo zamudno in zelo zahtevno. Mora namreč biti izjemno natančno, da so gradbinci izpostavljeni čim manjšim tveganjem ob strojnih izkopih. "Na trasi, kjer se izvajajo gradbena dela, smo dobili drugo letalsko bombo. Bomba je 500-liberska oziroma 250-kilogramska in z mehanskim vžigalnikom. Precej smo si oddahnili, saj prvi pristopi k bombi niso bili tako obetajoči – če je pri ameriških bombah spredaj čep, se namreč ne pričakuje mehanskega vžigalnika. Prej bi torej pričakovali kemični vžigalnik; takrat se stvari bistveno bolj zakomplicirajo," je povedal Leban. Datum evakuacije zaradi onesposobitve NUS bo znan v prihodnjem tednu, ko bodo člani Državne enote za varstvo pred NUS končali s svojim delom, predvidoma v četrtek. Do takrat bo bomba zasuta, okoli nje pa so vzpostavili območje prepovedi gibanja.