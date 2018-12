Našli skupen jezik: urgentna služba za odrasle le še v UKC

To je najprej sprožilo val nezadovoljstva v UKC Ljubljana, kjer so opozorili, da bodo zaradi prostorske stiske in povečanega števila bolnikov v urgentni službi težko preprečili stik med bolnimi, kronično bolnimi in tistimi, ki prihajajo na travmo zaradi poškodb. To pa pomeni, da bi se lahko stanje v primeru epidemije gripe drastično poslabšalo. Očitno pa sta obe strani vendarle dosegli dogovor.

Ob večjih obremenitvah bo urgentna pomoč na drugi lokaciji

Vodstvi zdravstvenega doma in UKC Ljubljana se sedaj strinjata, da bodo po združitvi sobotne dnevne dežurne službe skrbno spremljali obremenjenost urgentnega bloka kliničnega centra ob sobotah, je razvidno iz sporočila za javnost, ki so ga posredovali iz ljubljanskega zdravstvenega doma in pod katerim je podpisano tudi vodstvo ljubljanskega UKC.

Po prvem sobotnem dnevu dežuranja v splošni nujni medicinski pomoči sta vodstvi obeh zavodov preverili, kako je na ta dan potekalo delo. Po oceni dogajanja v čakalnicah in ambulantah ter po pregledu števila obiskovalcev, ki so iskali nujno medicinsko pomoč, sta vodstvi ugotovili, da število obiskovalcev ni preseglo števila bolnikov, ki nujno službo obiskujejo že leta ob nedeljah ali praznikih, ko je služba organizirana tako, kot je sedaj tudi ob sobotah.

Vodstvi obeh institucij tako zagotavljata, da bosta fleksibilno prilagajali dežurni službi glede na potrebe bolnikov, da bodo ustrezno in kakovostno obravnavani, so še zapisali. Zagotovili so, da bodo v primeru izjemnega povečanja pritoka bolnikov v ZD Ljubljana ponovno zagotovili dodatno dežurno ambulanto med 7. in 19. uro na drugi lokaciji izven UKC Ljubljana.