Našli smo ključ do sreče!

Ljudje smo v 95 % naravnani tako, da želimo najprej poskrbeti za druge – torej za svoje otroke, starše, sorodnike, prijatelje in ko se ta seznam konča, nam običajno zmanjka energije in časa, da bi se posvetili tudi sebi in se vprašali ''Kaj si pa jaz želim, da se bom boljše počutil/a?''. Včasih se nam zdi, da bomo preveč egoistični in samovšečni, če bomo sami sebe postavili na prvo mesto in najprej poskrbeli za svoje potrebe ter prioritete, šele kasneje pa poskrbeli za vse naše najbližje. Težko je priti iz tega začaranega kroga, vendar prvi korak je že to, da se pričnemo zavedati, da šele, ko bomo mi zadovoljni sami s sabo, bomo lahko tako lažje osrečili druge. Če ste pogosto brez energije, če niste zadovoljni s svojim videzom, če sanjate o sijočih in mehkih laseh ter mladostni koži je čas, da vnesete v svoje telo vse vitamine in minerale, ki vam bodo pomagali, da boste imeli dovolj motivacije za vsakodnevni spisek opravil. Vse to lahko najdete v izjemno dobro raziskanem in klinično potrjenem prehranskem dopolnilu Procollagen.

Kolagen v telesu predstavlja kar 30 % vseh beljakovin. Beljakovina kolagen je sestavljena iz 19 aminokislin, zato jo poznamo tudi kot najkompleksnejšo. Kolagen deluje kot lepilo, ki povezuje celotno telo. Veže strukturo kože, mišičnega tkiva in kosti. Človeško telo kolagen ob zadostnih hranilih proizvaja samo in v zadostnih količinah , vendar le do približno 20. leta. Z leti začne nivo kolagena v telesu upadati, to pa privede tudi do staranja kože. Ob dopolnjenem 40. letu se nivo kolagena v telesu občutno zmanjša, saj upada hitreje kot se proizvaja.

- Zaradi idealne vrednosti vitamina C v kapsuli se intenzivno poveča tvorba lastnega kolagena, ki je nujno potreben za optimalno delovanje kosti, dlesni in zob.

- Pripomore k zdravi, sijoči in elastični koži, ki ima izboljšano strukturo in tonus kože.

EDINO PREHRANSKO DOPOLNILO, KI ZDRUŽUJE CERAMIDE IN KOENCIM Q10

Suhost, luščenje, rdečica, ekcemi in akne so simptomi, ki kažejo na poškodovano bariero. Ta je posledica primanjkljaja ceramidov v koži. Njihova izguba povzroča staranje in suhost kože, saj prihaja do večje izgube vlage. V koži so ceramidi sicer naravno prisotni ampak z leti upadajo. Njihovo nastajanje je povezano tudi z nastajanjem kolagena. Ceramidi izjemno uspešno obnavljajo kožno pregrado in ohranjajo vlažnost kože, ki je ključnega pomena za lep, mladosten in sijoč videz kože.

ZARADI TAKŠNIH SPREMEMB NE BOSTE VEČ ŽELELI ZAČETI IN KONČATI DNEVA S PROCOLLAGENOM