Našli smo kremo, ki zgladi gubice, povrne sijaj in je primerna za vse tipe kože

Če tudi vi opažate gubice, izgubo čvrstosti ali utrujen videz kože, niste edini. Koža obraza se vsak dan sooča z mnogimi izzivi: od okolijskih vplivov do staranja, pomanjkanja vlage in vsakodnevne obrabe. Vse to se pogosto odraža v gubicah, sivkastemu tonu in izgubi sijaja. Redko se najde izdelek, ki se uspešno bori proti vsem tem težavam in je hkrati dovolj nežen, da ustreza prav vsakemu tipu kože.

Vzroki za nastanek gubic niso le leta

Gube niso vedno posledica starosti. Pojavijo se lahko zaradi dehidracije, stresa, slabše prehrane, pomanjkanja spanca ali celo spanja na eni strani obraza. Zato je prvi korak k lepši koži vedno uravnotežen življenjski slog: več vode, več kakovostnega počitka in zaščita pred soncem. A tudi z najboljšimi navadami si pogosto želimo malo dodatne pomoči – izdelka, ki bo koži dal tisto piko na i.

Krema, ki resnično gladi gubice

Zdaj, ko smo se dotaknili možnih vzrokov za nastanek gubic in izgubo sijaja, preidimo k razlogu, zaradi katerega berete ta članek – Lux-Factor 4D Hyaluron. Gre za profesionalno, klinično testirano kremo proti gubicam in staranju kože, ki je v rekordnem času navdušila dermatologe in več kot 115.000 uporabnic po Evropi, saj na koži pusti viden učinek že po nekaj nanosih. Tiste, ki so jo preizkusile, pravijo, da je to izdelek, h kateremu se vedno znova vračajo – ker resnično deluje.

Ana Klašnja: "Nadomestila je vsaj pet izdelkov."

Slovenska balerina Ana Klašnja je ena tistih, ki dobro ve, kako pomembna je nežna in hkrati učinkovita nega kože – še posebej, ko gre za obraz. O kremi 4D Hyaluron je povedala: "Ta krema je zame postala univerzalna rešitev – nadomestila je vsaj pet različnih izdelkov na moji kopalniški polici." Uporablja jo kot dnevno, nočno in vlažilno kremo, pa tudi kot anti-age nego za področje okoli oči, ustnic in vratu, poleg tega pa jo vsak dan nanese tudi kot podlago za ličila. Ker ima zelo tanko in občutljivo kožo, je pri izbiri izdelkov še posebej pozorna, a priznava, da je ta krema njena najboljša lepotna najdba zadnjih let.

Zakaj je 4D Hyaluron tako posebna?

Krema Lux-Factor 4D Hyaluron vsebuje patentirano 4D anti-wrinkle formulo, ki deluje v več plasteh kože. To pomeni, da kože ne navlaži le površinsko, temveč ji povrne vlago tudi v globljih plasteh. Tako se zmanjša videz gubic in drobnih linij tudi do 80 %, koža pa postane bolj napeta, mehka, enakomerna in sijoča. Vsebuje tudi antioksidante, ki ščitijo pred prezgodnjim staranjem, in ne vsebuje parabenov, parfumov ali dražečih snovi.

Preprosta in učinkovita uporaba

Kremo lahko uporabljate zjutraj in zvečer – po čiščenju obraza jo nanesite na obraz, vrat in dekolte. Njena tekstura je lahkotna in se hitro vpije, na koži pa ne pusti mastnega filtra, zato je odlična tudi kot podlaga za ličila. Lahko jo kombinirate z nežno masažo obraza, s čimer dodatno spodbudite prekrvavitev in povečate učinek kreme.

V nekaj potezah do bolj sveže, mladostne kože

Če si želite vsak dan začeti z občutkom navlažene, gladke in sijoče kože – brez občutka teže ali mastnega filma – potem je Lux-Factor 4D Hyaluron krema vsekakor izdelek, ki ga morate preizkusiti. Je preprosta za uporabo, koži prijazna in predvsem – res deluje.



Preizkusite jo zdaj s promocijskim popustom