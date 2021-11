Našli smo največje popuste za Black Friday: Gadgeti, ki olajšajo življenje za polovično ceno!

To priročno držalo za mobitele je preseglo trikrat dražjo konkurenco ! In zdaj je na voljo s še večjim popustom za Black Friday.

SpanPro vsebuje bazo z razponom 8 cm, tako da ga lahko postavite kamor koli, dolgo in prilagodljivo držalo, ki ga lahko obračate, kot se vam zdi primerno, in vrtljivo glavo, ki se prilagodi velikosti vaše naprave.

Držalo SpanPro je gadget, brez katerega si danes težko predstavljamo življenje . Priljubljeno prilagodljivo držalo omogoča gledanje filmov, serij in videoposnetkov kot na prenosniku. Postavite ga lahko na katero koli mizo ali površino, tako da preprosto zavrtite vijak. Baza ima silikonski vložek, ki preprečuje poškodbe pohištva, na katerega je postavljen. Vrti se v vse smeri, ker je nosilni kabel dolg, mehak in prožen. Poleg tega vam bo vrtljiva glava omogočila nastavitev kota, pod katerim vam je najbolj udobno slediti vsebini na vašem mobitelu. In lahko ga uporabite za snemanje nepozabnih videoposnetkov, saj bo vaš mobitel stabilen in v želenem položaju.

Verso – analogno-digitalni pretvornik

Shranite dragocene posnete na sodobnih napravah z mini pretvornikom, ki analogne zapise pretvarja v digitalne.

Verso bo v nekaj trenutkih prenesel posnetke s starih kaset in naprav na računalnik ali telefon! Zahvaljujoč kablom za različne naprave lahko prenašate podatke s kamere, kasete, DVD-ja in drugih naprav. Najboljše od vsega je, da ga lahko uporablja vsak, ker je tako enostaven za uporabo! Oglejte si in poslušajte stare posnetke, ki vas bodo popeljali v preteklost, izvabili nasmeh in vas spomnili na lepe trenutke.

Zakaj ga MORATE imeti?

- Pretvarja analogne zapise v digitalne

- Enostaven za uporabo – primeren za vsakogar

- Varuje vaše najljubše in najstarejše spomine

- Vsebuje 4 kable za povezavo z različnimi napravami

- Skrajša čas za pretvorbo analogne vsebine v digitalno

Kaj dobite?

Verso vsebuje mini pretvornik z USB-priključkom in 4 različne priključke, ki ustrezajo različnim napravam, USB-kabel, s katerim lahko povežete naprave, če so oddaljene, in CD za namestitev naprave.

Čas je za akcijo!

Najpomembnejše sledi! Cena teh naprav je znižana za neverjetnih 50 % – popust, ki se mu je težko upreti. In en klik je dovolj, da se prikažejo pred vašimi vrati. Ker je čas praznikov in obdarovanj, daril tudi za ljubljene osebe ni treba iskati. Samo poglejte naš seznam, kjer lahko najdete nekaj za vsakogar.

OPOMBA: Popusti so časovno in količinsko omejeni, marsikdo izmed nas si želi s temi napravami olajšati in polepšati življenje! Zato pohitite, da vam najljubše naprave ne bo zmanjkalo po noro nizki ceni. Ne čakajte, da se Black Friday popusti končajo, ampak reagirajte takoj!

Naročnik oglasa je Net Sales Ltd.