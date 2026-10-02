Našli so ga samega v Sloveniji, zdaj ga čaka življenje v nemških gozdovih

Izpust bo potekal na območju Schwarzwalda v Baden-Württembergu v okviru projekta Lynx Baden-Württemberg in predstavlja prispevek Slovenije k ohranjanju risa ter krepitvi njegove populacije v Srednji in Zahodni Evropi.

Fantom je bil avgusta lani kot mladič najden v Sloveniji brez staršev. Po oskrbi v ljubljanskem živalskem vrtu je bil premeščen v specializirani rehabilitacijski center v Nemčiji. Na podlagi strokovnih mnenj pristojnih slovenskih institucij je bil njegov izpust v naravno okolje ocenjen kot ukrep, ki je v njegovo dobrobit, so po seji sporočili z ministrstva za okolje in prostor.