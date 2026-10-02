Našli so ga samega v Sloveniji, zdaj ga čaka življenje v nemških gozdovih

Izpust bo potekal na območju Schwarzwalda v Baden-Württembergu v okviru projekta Lynx Baden-Württemberg in predstavlja prispevek Slovenije k ohranjanju risa ter krepitvi njegove populacije v Srednji in Zahodni Evropi.
Fantom je bil avgusta lani kot mladič najden v Sloveniji brez staršev. Po oskrbi v ljubljanskem živalskem vrtu je bil premeščen v specializirani rehabilitacijski center v Nemčiji. Na podlagi strokovnih mnenj pristojnih slovenskih institucij je bil njegov izpust v naravno okolje ocenjen kot ukrep, ki je v njegovo dobrobit, so po seji sporočili z ministrstva za okolje in prostor.
Slovenija pri izpustu ne bo imela stroškov. Memorandum predvideva tudi možnost prihodnjega sodelovanja pri izmenjavi risov ter nadaljnje znanstveno in raziskovalno sodelovanje na področju velikih zveri, so navedli.
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