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Našli so ga samega v Sloveniji, zdaj ga čaka življenje v nemških gozdovih

Ljubljana, 02. 10. 2026 16.42 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Ris Fantom

Vlada se je v četrtek na seji seznanila, da namerava ministrstvo za okolje in prostor naslednji teden z ministrstvom za podeželje, kmetijstvo in domovino dežele Baden-Württemberg podpisati memorandum o soglasju za izpust risa Fantoma, ki je bil avgusta lani kot mladič najden v Sloveniji brez staršev. Fantom bo v naravo predvidoma izpuščen oktobra.

Izpust bo potekal na območju Schwarzwalda v Baden-Württembergu v okviru projekta Lynx Baden-Württemberg in predstavlja prispevek Slovenije k ohranjanju risa ter krepitvi njegove populacije v Srednji in Zahodni Evropi.

Fantom je bil avgusta lani kot mladič najden v Sloveniji brez staršev. Po oskrbi v ljubljanskem živalskem vrtu je bil premeščen v specializirani rehabilitacijski center v Nemčiji. Na podlagi strokovnih mnenj pristojnih slovenskih institucij je bil njegov izpust v naravno okolje ocenjen kot ukrep, ki je v njegovo dobrobit, so po seji sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Ris Fantom
Ris Fantom
FOTO: Ministrstvo za okolje in prostor

Slovenija pri izpustu ne bo imela stroškov. Memorandum predvideva tudi možnost prihodnjega sodelovanja pri izmenjavi risov ter nadaljnje znanstveno in raziskovalno sodelovanje na področju velikih zveri, so navedli.

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ris Fantom Baden-Württemberg Slovenija ohranjanje vrst

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KOMENTARJI1

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odpisani zasedli vlado
02. 10. 2026 16.59
Edina dobra novica za tega risa saj bi ga v nasprotnem pokončali pijani lovci.
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