V Zalogu pod avtomobilom našli eksplozivno sredstvo

Okoli 8.30 je bila policija obveščena o sumljivem predmetu, ki so ga našli pod osebnim vozilom v Zalogu v Ljubljani. Na kraj dogodka je prihitela policija in pripadniki protibombne zaščite GPU, ki so zavarovali širše območje in evakuirali pet oseb.

Policija je ugotovila, da gre za eksplozivno sredstvo, ki so ga z vodnim topom deaktivirali.

Po naših neuradnih informacijah je bilo eksplozivno sredstvo podstavljeno pod osebni avtomobil na dvorišču stanovanjske hiše, domnevno naj bi šlo za osebno maščevanje.

Ustavili železniški promet

V dopodanskih urah je bil na zahtevo policije zaprt tudi železniški promet na postaji Ljubljana Zalog, ki pa so ga ob 11.22 uri znova vzpostavili. "Vlaki bodo po voznem redu nadaljevali z vožnjami predvidoma v roku dveh ur, do takrat lahko prihaja do zamud,"so Slovenske železnice zapisale na Twitterju.

Policija še sporoča, da zbiranje obvestil in ogled kraja še vedno poteka.