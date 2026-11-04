Pod Triglavom našli telefon, blazino in ponjavo, 19-letnega Jakova še ne

V nedeljo so svojci zadnjič slišali 19-letnega Jakova. Povedal jim je, da se vrača s Triglava, naj ne skrbijo in dodal, da mu zmanjkuje baterije na telefonu. Mladenič je malo pred 20. uro svojo pozicijo in težke vremenske razmere javil tudi na številko 112. Zaradi močnega vetra in snega so se gorski reševalci iz Bovca in Mojstrane v visokogorje odpravili naslednje jutro.

"Dobili smo se ob petih zjutraj, peš smo odšli na Luknjo. Prebili smo se do te točke, kjer smo se nazadnje z njim slišali v nedeljo, kasneje mu je zmanjkalo baterije na telefonu. Na tej točki smo dobili par njegovih stvari," potek iskalne akcije opisuje načelnik GRS Bovec Robert Vončina.

Našli so njegov telefon, armafleks in ponjavo. Pregledali so območja, do koder je bilo mogoče peš, saj helikopter zaradi vetra in megle ni mogel leteti. Sledi v snegu so se izgubile dvesto metrov nižje od sporočenih koordinat.

"Ko smo govorili z njim, so bile na višini 2135 metrov na poti iz Plemenic proti Luknji. Po Bambergovi smeri, tisti, ki to smer poznajo, vedo, da je to že poleti zahtevna smer, veliko nesreč je že poleti, pozimi pa tam gor nimamo kaj delati," pojasnjuje Vončina.

Včeraj so območje prečesavali še s policijskim helikopterjem. "S policisti gorske policijske enote in seveda gorskimi reševalci iz Bovca smo preleteli omenjeno območje in izvajali aktivnosti, da bi našli 19-letnega pogrešanega državljana Srbije," je povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Strmega območja nad 1700 metri zaradi oblakov niso uspeli pregledati. "Že za reševalce so to zelo, zelo zahtevne razmere, skale so bile v bistvu prekrite z ledom, snegom in jeklenice so bile ledene," razmere na terenu opisuje Vončina.

Zdrs na poti čez Plemenice je bil lani oktobra usoden za 21-letnega ameriškega študenta. Oče Jakova, ki iskanje spremlja v Sloveniji, je za srbske medije povedal, "da molijo k Bogu, da se Jakov vrne živ in zdrav." Večjo iskalno akcijo načrtujejo v četrtek.