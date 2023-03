Golob: Vse pametne predloge bomo upoštevali pri reformi zdravstva

"To je simptom, to je posledica našega slabega zdravstvenega sistema, predvsem pa slabe organiziranosti," je dodal Tonin.

Nova Slovenija bi tudi Zavodu za zdravstveno zavarovanje odrekla monopol in v sistemu osnovnega zdravstvenega zavarovanja ustvarjala konkurenco. Tonin se ni strinjal z očitki o privatizaciji zdravstva, dodal je, da je to standardna krilatica za to, da Slovenija ne uporabi vseh zdravstvenih resursov, ki jih ima.

Prvi zakonski korak vlade naj bi sicer bila reforma zdravstvene zavarovalnice, predlog bi pa moral biti po časovnici pripravljen do konca meseca. Po besedah premierja Roberta Goloba zaenkrat predloga še nimajo, imajo pa različna izhodišča s strani različnih skupin.

"Mi bomo čakali do maja. Če se do takrat ne bo zgodilo nič, potem bo Nova Slovenija na področju zdravstva začela z vlaganjem zakonskih predlogov," je pojasnil Tonin. Golob je zatrdil, da bodo vsi pametni predlogi upoštevani pri reformi zdravstva. "Popolnoma vseeno je, ali jih predlaga na eni strani levica ali na drugi strani SDS, glavno je, da so predlogi pametni. To sicer ne pomeni, da se bomo z vsemi enako pogovarjali, predloge pa bomo upoštevali."

Pogledi sploh v odnosu med javnim in zasebnim so sicer med Novo Slovenijo in strankami koalicije precej različni, a neuradno naj bi zdravstveni minister tudi Novi Sloveniji prva izhodišča zakonskih predlogov že pokazal.