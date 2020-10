Nasprotniki gradnje stolpa v Rogaški Slatini vložili zahtevo za referendum

Pobudniki so na občino Rogaška Slatina vložili zahtevo za razpis referenduma o gradnji stolpa Kristal. Priložili so tudi 542 podpisov občanov, ki podpirajo referendum. Če župan zdraviliškega mesta v gradnji stolpa vidi novo turistično atrakcijo, pa njegovi nasprotniki ocenjujejo, da gre za nepotreben in predvsem (pre)drag projekt.

V Rogaški Slatini želi občina postaviti stolp Kristal, ki bo z višino 106 metrov najvišja stavba v državi. A vsi občani nad novo pridobitvijo niso navdušeni, zato so že pred časom pričeli zbirati podpise za razpis referenduma. Pobudniki referenduma so tako danes na občini vložili zahtevo in predali 542 podpisov. Po besedah ene od pobudnic Eve Žgajner je občina na Nacionalni inštitut za javno zdravje že naslovila vprašanje, kako naj bi se glede na trenutne izredne razmere v državi zaradi koronavirusa referendum sploh izvedel. Predlog župana naj bi bil, da se referendum izvede v nedeljo, 13. decembra. icon-expand Pobudniki referenduma so danes občini predali zbrane podpise in vložili zahtevo za razpis referenduma. FOTO: Eva Žgajner Seja občinskega sveta, na kateri bi se odločalo o datumu referenduma, je medtem še vedno pod vprašajem, na občini pa se trudijo, da bi jo izvedli. Ena od možnosti je, da bi potekala za zaprtimi vrati, ali pa bi jo izvedli v celoti virtualno. Razgledni stolp Kristal, ki bo z višino 106 metrov najvišja stavba v državi, bo predstavljal novo turistično atrakcijo Rogaške Slatine in bo generator povečanega števila gostov, je na novinarski konferenci septembra ocenil slatinski župan Branko Kidrič. Kidrič predvideva, da bo projekt letno ustvaril vsaj 300.000 evrov prihodkov v občinskem proračunu, po odbitku stroškov pa bi lahko vsako leto za razvoj turizma namenili vsaj 100.000 evrov. Na ta način trajnostnega vlaganja v turizem po besedah slatinskega župana danes delujejo vodilne turistične destinacije. Ocenjena vrednost projekta postavitve razglednega stolpa na degradiranem območju nekdanjega mizarstva znaša 2,1 milijona evrov, za njegovo izvedbo pa je slatinska občina od Eko sklada pridobila 1,2 milijona evrov. Kidrič napoveduje, da bodo razliko do vrednosti projekta zagotovili iz lastnih virov in iz naslova turistične takse, sredstva naj bi prispevalo tudi več kot 50 donatorjev. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za degradirano območje starega mizarstva? Ob začetku zbiranja podpisov za referendum zaradi načrtovanega razglednega stolpa v Rogaški Slatini je Žgajnerjeva predstavila razloge proti postavitvi stolpa. Kot je dejala, je postavitev 106 metrov visokega stolpa sredi kraja nesprejemljiva. Pobudo za referendum podpirajo tudi stranke SD, Pirati in Dobra država. Po oceni Žgajnerjeve bi stolp imel velik vpliv na izgled kraja, njegova postavitev pa bi bila tudi v nasprotju z občinsko strategijo razvoja turizma, ki v ospredje postavlja butični turizem, medtem ko bi stolp privabljajo predvsem enodnevne goste. icon-expand