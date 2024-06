Nasprotniki parade ponosa: v udeležence metali jajca, uporabili tudi solzivec

"Žal se tudi v Sloveniji parade ponosa ne dogajajo več brez prisotnosti nasilja," je dejala predsednica društva Parada ponosa Simona Muršec. Zaradi dogodkov iz preteklosti so letos s Policijo še toliko bolj skrbeli za varnost udeležencev ljubljanske parade, a kljub temu ni šlo brez incidentov. Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da obravnavajo več dogodkov. Nasprotniki parade so med drugim nad udeleženci uporabili solzivec, v drugem primeru pa so v oškodovanca metali jajca in ga polivali z vodo.

Na Policijski upravi Ljubljana zagotavljajo, da so policisti ob varovanju shoda v soboto v največji možni meri preprečevali vsakršna kazniva ravnanja ter zagotavljali uresničevanje ustavno zagotovljene pravice do svobode izražanja ter do mirnega zbiranja in javnih zborovanj. Kljub temu pa se je na paradi ponosa v Ljubljani zgodilo več incidentov. Kot so sporočili ljubljanski policisti, so še pred shodom, ki je potekal na območju centra Ljubljane, prejeli prijavo o sumu kaznivega dejanja tatvine. Osumljenec še ni znan, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija na Paradi ponosa v Ljubljani FOTO: Bobo icon-expand

20. člen ZJRM: Če so dejanja iz 6., 7., 12., 13. in 15. člena tega zakona storjena z namenom vzbujanja narodnostne, rasne, spolne, etnične, verske, politične nestrpnosti ali nestrpnosti glede spolne usmerjenosti, se storilec kaznuje z globo najmanj 200.000 tolarjev.

Kasneje pa so obravnavali tudi kršitvi javnega reda in miru, kjer policisti zoper znana osumljenca zbirajo obvestila zaradi suma kršitve po 20. člena Zakona o javnem redu in miru. "Po prvih podatkih je v enem primeru znani osumljenec v prepiru zoper oškodovanca uporabil solzivec, v drugem primeru pa je znani osumljenec oškodovanca polival z vodo in proti njemu metal jajca," so sporočili ter dodali, da trenutne informacije, da je šlo za posamične dogodke pred začetkom samega shoda, ki jih vnaprej ni bilo mogoče predvideti. Kot smo poročali že v soboto, naj bi domnevna storilca, moški in ženska, popoldan vstopila na območje paradnega mesta, ki se je odvijalo v parku Zvezda, pristopila do skupine kraljic preoblek ter jih najprej verbalno napadla, nato pa še poškropila s solzivcem. Kot je povedala oškodovanka Jenna D, na srečo nihče ni potreboval medicinske pomoči, potrebno je bilo le spiranje z vodo. Organi pregona so domnevna napadalca popisali, oškodovanka pa je na Policijo podala tudi prijavo.

Policisti so med shodom sicer zaznali tudi nekaj posameznikov, ki so izražali nasprotna mnenja. "V okviru pooblastil so policisti ugotavljali identiteto teh oseb, vendar pa neposredno niso zaznali kršitev," so dejali na PU Ljubljana. Z zbiranjem obvestil sicer še nadaljujejo, v primeru drugih zaznanih kršitev oziroma kaznivih ravnanj pa bodo ustrezno ukrepali. Ob tem so poudarili, da imajo na Policiji ničelno toleranco do vsakršnih oblik kaznivih ravnaj, še posebej, če gre za sume kaznivih ravnanj javnega spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti in vsakršno naznanjeno ali zaznano kaznivo ravnanje obravnavamo celovito ter s ciljem, da se storilce tovrstnih dejanj odkrije in ustrezno procesira. "Policija je pred in med dogodkom tesno in tvorno sodelovala z organizatorjem, ki je odgovoren za zagotavljanje reda na prijavljenih shodih. Policija je naloge varovanja življenja in premoženja ljudi opravlja v okviru zakonskih pooblastil in v primeru zaznanih kaznivih dejanj ali prekrškov tudi ukrepala skladno in v okviru zakonskih možnosti," so še dodali.

Policija vse, tako žrtve kot priče morebitnih kaznivih ravnanj, poziva, da o tem takoj obvestijo Policijo na telefonsko številko 113 ali pa anonimno na 080 1200.

Varne točke, letaki, spletni obrazec Da Parade ponosa tudi v Sloveniji na žalost ne minejo brez prisotnosti nasilja, pa opažajo tudi v društvu Parada ponosa. Prav zato so pred letošnjim dogodkom še več energije vložili v okrepitev varnosti na ljubljanski paradi ter tesno sodelovali tudi s Policijo. Slednja pa letos ni varovala le povorke, temveč je vzpostavila tudi posebno točko za podajanje prijav, so povedali. "Tudi na Policiji so se torej organizirali na ta način, da so bile na voljo dodatne, posebne osebe, če bi se slučajno zgodili kakšni incidenti," je povedala predsednica društva Parada ponosa Simona Muršec. Prav tako pa so se dodatno organizirali tudi organizatorji. Na samem paradnem mestu so imeli tako vzpostavljene tudi posebne varne točke, na katerih so bile usposobljene osebe za podporo udeležencem dogodka, ki bi potrebovali njihovo pomoč. "Pomagale so jim pri morebitni prijavi incidentov Policiji ali pa so osebam predstavljale zgolj neko varno zatočišče, če bi se te počutile ogrožene. Pomembno je bilo, da imamo na voljo osebe, ki bi v primeru incidentov lahko pomagale, nudile skupnostno podporo, svetovanje itd.," je pojasnila.

Jenna D FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Ob tem so med udeleženci delili tudi varnostne letake s podatki, kam naj pokličejo, če bi bili morda priča nasilju ali kakšnemu drugemu incidentu, oz. na katero številko naj pokličejo, če bi se zgodila kakšna zdravstvena situacija. Na njihovi spletni strani pa je še vedno vzpostavljena tudi posebna prijavnica incidentov, prek katere lahko osebe prijavijo dogodke. Ni pa treba, da so se ti zgodili med parado, temveč zbirajo tudi prijave incidentov, ki so se zgodili tekom celotnega meseca ponosa. "Na spletni strani lahko podajo anonimno ali pa neanonimizirano prijavo. Ni seveda čisto vsaka agitacija nujno nekaj, kar bo oseba tudi želela prijaviti na Policiji, vendar pa si želimo pa tudi razumeti nek širši kontekst, koliko tega se dejansko dogaja. V osnovi imamo tri prizorišča, Ljubljana pa je veliko mesto. In veliko je stikov z LGBTIQ+ osebami ali pa z nekimi simboli v drugih predelih mesta," je pojasnila Murščeva. Izobražujejo o resnosti incidentov Meni, da Policija lani ni bila dovolj pripravljena na incidente, ki so se zgodili lani na ljubljanski in mariborski paradi. Priznava pa, da tudi sami takrat niso bili pripravljeni do tolikšne mere, kot so se letos, ko so vzpostavili preventivne mehanizme.

Parada ponosa v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand