Nastaja slovenska letalska družba: prvi let načrtujejo že junija

Prav tako poročajo, da bo imela družba enovitno floto. To bodo sestavljala zelo zanesljiva letala Airbus A320. Družba se sicer po informacijah letalskega portala še pogaja glede najema letala, zato več informacij še ne delijo z javnostjo.

V floti želijo Airbus A320, prvi let načrtujejo že junija

Vodstveno ekipo družbe, ki se bo v začetni fazi usmerila k ponudbi visokokvalitetnih čarterskih prevoz ter za namene ostalih letalskih družb kot najem letala, sestavljajo izkušeni piloti in inštruktorji na potniških letalih, letalski inženirji, mehaniki in specialisti z ostalih letalskih podpornih storitev.

"Z ekipo smo se nekje v začetku leta 2019 odločili, da je mogoče čas za nov in svež pristop tudi v Sloveniji. Seveda so priprave na tak projekt zelo intenzivne in zato je tudi trajalo nekje med 18 - 20 meseci, da lahko javnosti razkrijemo naše načrte. V mesecu januarju smo s prvim uradnim razgovorom na Agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije, tudi uradno potrdili naše namene za vzpostavitev nove letalske družbe s sedežem v Sloveniji," je za portal razkril eden izmed ustanoviteljev Blaž Berdnik , kapitan na letalu Airbus A320.

Začeli naj bi z enim letalom, ki ima 180 sedežev, v ekonomskem razredu, že v istem letu naj bi dodali še eno. Prvi let nameravajo opraviti že junija. Certifikacija novega letalskega prevoznika je namreč v 'polnem teku', pričakujejo, da bodo vse zahteve izpolnili do konca maja ali najkasneje v začetku junija.

Začeli so tudi že z izborom in šolanjem letalskih posadk. Najprej naj bi imeli zaposlene 3-4 komplete posadke za prvo letalo, kar je okoli 35 zaposlenih. Za vsako dodano letalo bodo število zaposlenih povečali še za dodatne 3-4 posadke, poroča Sierra5.net.

Ne želijo se omejiti na Slovenijo

Primarno bodo delovali v jugovzhodni regiji v Evropi, z imenom pa se niso želeli omejiti le na Slovenijo. Usmerili se bodo namreč na trge v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, v Srbiji, na Kosovo, v Grčiji, do Turčije. Strategija družbe SouthEast Airlines je, da bo po pridobitvi Certifikata letalskega prevoznika, nudilo storitve rednih in izrednih prevozov potnikov in tovora v zračnem prometu kot tudi storitve najema letal.

Bazno letališče v Sloveniji še ni dorečeno in tudi ni določeno, da bo ves čas isto. Zbiranje ponudb in pogajanja se bodo pričela v prihodnjih tednih. Kot so dodali, je njihova želja skupen dogovor z enim od dveh slovenskih letališč, ki bi prinesel dolgoročno sodelovanje.