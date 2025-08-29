Na zahodu že dežuje: nastaja stacionarna konvekcija

"V delu slovenske Istre ter Krasa nastaja stacionarna konvekcija, ki sega tudi proti Notranjski. Ob tem nastajajo nevihte z lokalnimi nalivi. Možno je zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov," opozarjajo na Agenciji za okolje.

Na Agenciji so za severozahodni, jugozahodni in osrednji del države izdali oranžno opozorilo pred nevihtami in dežjem. Popoldne so tudi za jugovzhodni in severovzhodni del Slovenije izdali rumeno opozorilo pred nevihtami.

Danes bo sicer večinoma oblačno, padavine in nevihte se bodo od zahoda širile proti vzhodu. Pihal bo veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija.

Nevihtno dogajanje se bo postopno umirilo v drugem delu noči na soboto. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno.