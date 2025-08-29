Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Na zahodu že dežuje: nastaja stacionarna konvekcija

Ljubljana, 29. 08. 2025 08.29 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
4

Čaka nas vremensko pester konec tedna. Čez dan se bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije pojavljale nevihte z lokalnimi nalivi. "V delu slovenske Istre ter Krasa nastaja stacionarna konvekcija, ki sega tudi proti Notranjski," so zjutraj zapisali na Arsu, kjer tudi za soboto napovedujejo posamezne nevihte v večjem delu države. V nedeljo se vrača sonce.

"V delu slovenske Istre ter Krasa nastaja stacionarna konvekcija, ki sega tudi proti Notranjski. Ob tem nastajajo nevihte z lokalnimi nalivi. Možno je zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov," opozarjajo na Agenciji za okolje. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na Agenciji so za severozahodni, jugozahodni in osrednji del države izdali oranžno opozorilo pred nevihtami in dežjem. Popoldne so tudi za jugovzhodni in severovzhodni del Slovenije izdali rumeno opozorilo pred nevihtami. 

Vremensko opozorilo
Vremensko opozorilo FOTO: Arso

Danes bo sicer večinoma oblačno, padavine in nevihte se bodo od zahoda širile proti vzhodu. Pihal bo veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. 

Nevihtno dogajanje se bo postopno umirilo v drugem delu noči na soboto. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno.

vreme nevihte nalivi konvekcija ARS
Naslednji članek

PRENOS V ŽIVO: Vodstvo UKC Ljubljana o razmerah na urgenci

Naslednji članek

Kateri par se v 30 sekundah lahko največkrat poljubi?

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
29. 08. 2025 10.10
stacionarna konvekcija uau prvic slisim
ODGOVORI
0 0
UnknownIdentity
29. 08. 2025 09.25
+0
napenjajo te novice za vreme kot da je konec sveta nakonc pa mal se uscije pa toj to
ODGOVORI
2 2
Sinner 666
29. 08. 2025 09.15
+1
uf dezuje. ob 4h ploha zdej pa suho
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
29. 08. 2025 09.11
+1
Kaj je to, stacionarna konvekcija?
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163