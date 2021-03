Skupina je nastala na pobudo treh mam otrok s posebnimi potrebami. Želijo si, da bi starši, skrbniki in osebe s posebnimi potrebami, ki so zdaj člani različnih društev in zavodov, stopili skupaj v prizadevanju, da se končno uredi zakonodaja na tem področju. Ta je pogosto razpršena med vsaj tri ministrstva, starši pa so preprosto prepuščeni sami sebi.

