Nastop premierja Šarca državnem zboru še vedno odmeva

Šarec se je odzval z besedami, da v dobronamernost vprašanja verjame ravno toliko kot v to, da je Zemlja ploščata. "To ni nič drugega kot navadno sprenevedanje, nabiranje političnih točk na moj račun," je ocenil in tudi dejal, da vprašanje jemlje kot začetek volilne kampanje. Novakova pa je dejala, da je to, kar je povedal, sramotno.

Po mnenju Novakove je zamujena priložnost, da kot premier ni predstavil vizije Slovenije o prihodnosti Evrope. Kot je zatrdila, njen namen ni, da bi premiera "ponovno karala", saj je to že storila, tako kot drugi slovenski evroposlanci in javnost.

"Glede na vaš način vedenja, siceršnjega, kjer nekoliko odstopate od kalupa svoje stranke, pa tudi parlamentarne demokracije nasploh, pa bom še jaz malce pobalinski in vas bom vprašal, kdaj boste vi drugače komunicirali po družbenih omrežjih," je Kordiša zbodel Šarec. Spomnil je tudi na poslančev zapis na Facebooku v začetku marca, da je Levica "izstavila zabeljen račun za podporo proračunu". Koalicijski partnerji so namreč z Levico ob procesu sprejemanja rebalansa proračuna podpisali sporazum o sodelovanju.

Za STA so se odzvali v Levici, kjer menijo, da bi predsednik vlade moral iti onkraj osebnih zamer in vihanja nosu. Po njihovih ocenah je Kordiš postavil zelo neposredno vprašanje o statusu upokojencev. "S tem, ko Šarec ni odgovoril, pa je pokazal svoj odnos do 240.000 upokojencev, ki prejemajo manj kot 600 evrov mesečno in si ne morejo privoščiti domske oskrbe," so prepričani v Levici.