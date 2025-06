Nasveti bank za počitnice v tujini: Kartica naj bo vaša prva izbira

Pri plačilih in dvigih gotovine s kartico v tujini v bančnem združenju svetujejo izbiro lokalne valute, saj je preračun po tečajih kartičnih sistemov Mastercard in Visa običajno ugodnejši kot po tečajih lokalnih bank ali bankomatov. "Če izberete preračun v evre, lahko plačate več," so opozorili.

Pri dvigovanju gotovine na bankomatu svetujejo, da je uporabnik pozoren na morebitna nadomestila, ki se lahko pojavijo pri posamezni transakciji. Še posebej pa velja biti pozoren na nebančnih bankomatih, saj so dvigi tam običajno dražji kot na bančnih bankomatih.