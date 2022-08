Nasveti in ideje za pripravo piknika v naravi

Sproščena družba, hladna pijača, dobra hrana in izlet v neznano. To je trenutek, ko prijateljem privoščimo le najboljše. Najlepši trenutki se zgodijo spontano, zato se prepustite toku dogajanja. Vzemite najnujnejše stvari, se odpravite na idilično lokacijo ter uživajte v prijetnem vzdušju.

Kam se odpraviti?

Recept za odličen piknik v naravi je ne le odlična družba, temveč tudi lokacija. V kolikor je družba bolj avanturistične narave, se lahko podate na iskanje skritih kotičkov. Naša narava ponuja ogromno neraziskanih predelov in idiličnih, nepoznanih lokacij je mnogo. Izberite, kje bi radi bili – ob reki, v gozdu ali v hribih in se podajte na dogodivščino. Pozorni bodite na opremo. Vzemite le najnujnejše, saj lahko iskanje piknik kotička traja nekaj časa.

Če vam tovrstne avanture ne dišijo, se preprosto zapeljite ali sprehodite do že poznane lokacije, kot so bližnji travnik, jasa, plaža ali jezero. Raztegnite piknik odejo, iz hladilne torbe vzemite ohlajeno pijačo, si pripravite okusen obrok in uživajte v brezdelju.