Nasveti za boljši spanec vašega otroka

»Spanček je boljši kot žganček,« so včasih rekli. Res je, da je spanje izjemnega pomena za razvijajoče se otroke in mladostnike. Toda odhod v posteljo otrokom velikokrat predstavlja veliko težavo, posledično pa tudi staršem.

Večina otrok zaspi v dvajsetih minutah po tem, ko so se udobno namestili v svoji postelji, a kako sploh priti do tja? Da bi se otroci zares naspali, je treba le nekaj majhnih trikov.

Otrok naj bo sproščen Po celodnevnem raziskovanju vrtca, šole in domače okolice je čas za sprostitev. Pred spanjem spodbujajte otroke k mirnim dejavnostim, kot so branje, poslušanje umirjene glasbe, ogled risanke ali crkljanje pri starših. Prav tako je treba poskrbeti za to, da je otroški trebušček ravno prav poln. Lakota nikakor ne pomaga pri spanju, prav tako pa ne preveč obilna večerja. Ta naj bo lahka in skromna, zjutraj pa je najbolje dan začeti z obilnejšim zajtrkom, ki bo otrokom dal dovolj energije za vse podvige. Večerna rutina Da bi dosegli čim boljše vzorce spanja, je treba nanje misliti že čez dan. Vsak dan naj se zaključi ob približno istem času, potem pa uredite rutino, ki vodi k odhodu v posteljo. Vzemite si dovolj časa za večerjo, kopanje, umivanje zob, branje, stiskanje ali kratek klepet. Vse te dejavnosti pomembno prispevajo k temu, da se otrok umiri, rutina pa telo navadi na to, da se počasi približuje čas za počitek in seveda spanje. Prijeten ambient Otroška soba ponoči ne sme biti presvetla in preglasna. Modra svetloba ekranov zavira nastanek melatonina in nas ohranja budne. Zato naj bo vsaj zvečer otroška soba prostor brez ekranov. Če otroci ne morejo spati v popolni temi, jim lahko pustite mehko in nežno nočno lučko ali pa malce priprta vrata. Luči, ki ostanejo ponoči prižgane, naj oddajajo rumeno svetlobo in ne bele.

Prav tako je najbolje, če otroci spijo v tišini. Če pa za uspavanje potrebujejo nežno glasbo, ni nič narobe. Nekateri starši prisegajo celo na tako imenovani beli šum, saj pravijo, da resnično pomiri dojenčke in celo večje otroke. Na koncu pa ne pozabite še na prijetno temperaturo – otrokom je hitro vroče, ponoči pa radi zbrcajo odejo s sebe in jih hitro zebe. Poiščite torej pravo temperaturo, ob kateri se sladko spi. Prava posteljnina Udobje spanja se pravzaprav začne in konča pri postelji. Otroška postelja mora biti lepa, udobna in vabljiva. Poleg prave vzmetnice je pomembno, da izberemo tudi pravo posteljnino, da bo našemu malčku ravno prav toplo, mehko in prijetno. Otroška posteljnina Ob pogledu na lepo postlano posteljo otroške oči najprej vidijo potiske in vzorce. Izberite posteljnino s pravljičnimi potiski, ki jih vaš otrok obožuje ali pa njegove najljubše barve. Vsekakor pa naj bo otroška posteljnina iz naravnih materialov, ki bodo malčku zagotovili topel in mehak objem. Vzglavnik za otroka Dojenčki ne potrebujejo vzglavnika, prav tako pa ga pediatri ne priporočajo pred drugim letom. Sprva naj bo vzglavnik nižji oziroma dobro prilagojen otroku, da bo imela mala glavica primerno oporo. Vzglavniki za otroke naj bodo ravno prav veliki in nekoliko bolj tanki, da bo telo med spanjem v anatomsko pravilnem položaju.

