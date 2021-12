Nasveti za popolno silvestrsko zdravico

Ali ste tudi vi peneča vina doslej odpirali hrupno in nazdravljali s trkanjem? Na prefinjene večerje to ne sodi, pravijo sommelierji. Peneča vina, ohlajena na štiri do šest stopinj, odpiramo pod kotom 45 stopinj s prtičkom v roki. Medtem ko šampanjce pridelujejo v francoski Šampanji, so penine tista peneča vina slovenskega porekla, ki so kakovostna ali vrhunska. Penine se od klasičnih vin razlikujejo po nižji stopnji alkohola.

Ivan Peršolja, predsednik Društva sommelier Slovenije, pojasnjuje: "Penina nas poživi s svežino, ki je še dodatno poudarjena zaradi mehurčkov. Zato je tudi uporabna v kulinariki." S hrano jih spajamo podobno kot vina. Najmanj bomo zgrešili, če bomo k enostavnejšim peninam postregli škampe. "Pri zahtevnejših glavnih jedeh moramo poiskati penino, ki je bolj strukturirana, zahtevnejša, z večjo aromatiko, z večjim telesom," pa dodaja Alen Šraj, vodja strežbe v centru Perla.

Zahtevnejše penine točimo v širše kozarce, enostavnejše v klasične

Nazdravljajmo elegantno, kar naj velja tudi pri priljubljenem novoletnem obdarovanju s penino. Lavra Peršolja Jakončič iz podjetja HIT, d. d., pa opozarja: "Bodimo pozorni na to, da moramo človeka poznati, da moramo poznati njegove želje in preference, ter se temu z darilom seveda prilagodimo."

Predvsem pa "raje vzemimo eno steklenico penine, ki je mogoče malo dražja, ampak je s tem gotovo zajamčena kvaliteta. Spijmo raje kozarec manj, ne več," še dodaja Peršolja Jakončičeva. Le tako bodo mehurčki najdaljšo noč naredili res posebno.