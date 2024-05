Nasveti za prevažanje koles z avtomobilom

Pri prevozu koles na strehi pazite, da teža koles in prtljažnih elementov ne preseže največje dovoljene obremenitve strehe. Podatek o tem lahko najdete med tehničnimi podatki vozila.

Pazite, da boste nosilno konzolo dovolj trdno pritrdili na okvir kolesa in ne pozabite na zanki za utrditev obeh kolesnih obročev. Zatem osnovni prtljažnik in nosilce koles zaklenite.

Dobro je, če vam pri nameščanju oz. pritrjevanju koles na streho vozila nekdo pomaga, saj bo tako celoten proces veliko lažji in hitrejši.

Nato pripravite kolesa. Z njih odstranite vse dodatke - števce, zračne tlačilke, torbice in košare. Te lahko namreč med vožnjo odpadejo.

Priprava koles in nosilcev

Prevoz koles na strehi avtomobila je cenovno ugodnejši, preprost, ne vpliva na dolžino vozila in ne ovira potnikov pri odpiranju iz zapiranju vrat avtomobila. Poleg tega je nosilce za prevoz na strehi možno pritrditi skoraj na vsak avtomobil, koles pa pred prevozom ni treba razstavljati in se med vožnjo ne umažejo tako kot se, če jih namestite za zadnji odbijač.

Imate enoprostorca? Nalaganje in montažo koles na streho višjih avtomobilov vam lahko precej olajšajo pomožne stopnice (majhna A lestev s tremi prečkami), ki jih lahko shranite v prtljažniku in jih nato uporabite tudi pri razlaganju koles. Pri vozilih običajne višine, okoli metra in pol, pa dodatne pomoči stopnic najverjetneje ne boste potrebovali.

Vozite zmerno in previdno

Vozne lastnosti vozila se, ko na streho avtomobila naložite kolesa, zaradi višjega težišča spremenijo. Pri prevozu koles na strehi bodite zato pozorni, da z vozilom ne boste zapeljali pod preveč nizek nadstrešek, podvoz ali drevesno krošnjo.

Spremenjene vozne lastnosti morate upoštevati tudi pri zaviranju in zavijanju, ki naj ne bosta sunkovita. Tudi na avtocesti je priporočljivo, da hitrost ustrezno prilagodite in uporabljate desni prometni pas.

Eno zavarovanje za vse poti

Da boste na dopustu res brez skrbi, poskrbite tudi, da kolesa in sebe ustrezno zavarujete. Tudi oprema in prtljaga, ki jo prevažate v ali na avtomobilu, mora biti namreč posebej zavarovana z zavarovanjem prtljage. V sklopu akcijskega AvtoMobilnega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav lahko to ob sklenitvi ali obnovi obstoječega avtomobilskega zavarovanja sklenete po akcijski ceni.

S tem zavarujete tudi kolo ali skiro (tudi e-kolo in e-skiro in druga mikro prevozna sredstva), zase in za svoje družinske člane, ki se bodo z omenjenimi mikro prevoznimi sredstvi prevažali ter tudi za psa med prevozom z avtomobilom.