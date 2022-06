Nasveti za pripravo odličnega družinskega piknika

Poletje je tu. Sonce, dobra družba in dopusti kar kličejo po okusnem žar pikniku. Kaj je lepšega kot to, da se zbere cela družina ter uživa v dobri hrani in brezskrbnem razpoloženju. Boste tudi vi ta vikend za svoje najbližje pripravili okusno žar pojedino? Pripravili smo nekaj preprostih nasvetov in idej, s pomočjo katerih bo uspeh zagotovljen.

Trenutki z najbližjimi, ki ostajajo Ko pride čas za piknik, so trenutki z najbližjimi polni doživetij in veselja. Očetje se prelevijo v prave žar mojstre, matere poskrbijo za odlične priloge, najmlajši pa ozračje napolnijo z otroško igrivostjo in energijo. Pripravite okusen piknik na domači terasi ali pa se odpravite v park, ob reko ali jezero in uživajte v sproščenem popoldnevu v naravi.

Šest nasvetov za pripravo družinskega piknika Zaradi obilice dela in pomanjkanja časa se marsikomu zdi priprava piknika dodatno opravilo. A temu ni tako. Piknik ne terja nič več energije kot priprava običajnega kosila ali večerje. Če upoštevamo nekaj preprostih nasvetov, je lahko še enostavnejši, predvsem pa bolj zabaven.

1. V pripravo piknika vključite celo družino. Presenečeni boste, kako bodo otroci ponosni na dobrote, ki jih bodo pripravili sami. Lahko se lotijo rezanja zelenjave, priprave nabodal ali pa pomagajo pri pečenju na žaru. V kolikor jim kuhanje ne diši jim prepustite pripravo mize. Iz hladilnika naj prinesejo ajvar, namaz, vloženo papriko in druge priloge, poskrbijo za hladno pijačo in pripravijo pogrinjke. Zahtevnost nalog prilagodite starosti otrok. 2. V kolikor ste se odločili za piknik v naravi, je najlažje, da se oglasite v bližnji trgovini. Solate, prenosni žar, meso, sir in vložnine so odlična rešitev za na pot. Namesto, da se ukvarjate s vnaprejšnjo pripravo jedi, raje uživajte na svežem zraku in si pripravite idiličen piknik v naravi. 3. Ne pozabite na omake in priloge. Otroci radi pomakajo hrano, zato piknik ni le enostaven, ampak tudi zelo zabaven. Nepekoči ali rahlo pekoči ajvar in namaz s papriko zagotovo ne smeta manjkati na mizi ali piknik odeji. Za prste obliznit'!

4. Pikniki so priljubljeni po vsem svetu, zato predstavljajo odličen način za raziskovanje svetovne kulinarike in novih okusov. Pripravite tematski piknik in raziskujte okuse različnih držav in kultur. Francoski piknik, slovenski piknik, španski piknik, katerega boste pripravili najprej? 5. Piknik je tudi odlična rešitev, kako porabiti hrano, ki nam je ostala od prejšnjega dne. Pogrejte meso, narežite zelenjavo, kruh ter sir, odprite kozarec ajvarja in žar pojedina je tu. V kolikor obrok pojeste na svežem zraku in v dobri družbi boste pozabili, da jeste ostanke včerajšnjega dne. Dobrote bodo zasijale v novi obliki in razvajale vaše brbončice.

6. Ne pozabite na aktivnost in igre. Ne glede na to ali boste uživali na domači terasi ali v naravi, razmislite, kako boste zamotili najmlajše. Prinesite žoge, frizbi, kolebnico in družabne igre. Najmlajši bodo uživali, vi pa si boste lahko vzeli nekaj trenutkov zase. V kolikor pa ste bolj aktivni, pa se jim seveda pridružite. Pika na i piknika je ajvar Nepogrešljiv spremljevalec poletnih druženj je zagotovo Drogin ajvar. Bližnjevzhodna poslastica ustvari kulinarično doživetje, ki nariše nasmeh in doda pikniku poseben čar. Ajvar iz rdeče paprike z dosti suhe snovi, mlete, pražene, brez kakršnihkoli zelenjavnih dodatkov. Svežino in polnost okusa v kozarcu zadržijo pravilni postopki vlaganja brez dodanih konzervansov. V Drogi pripravljajo ajvar po edinstveni recepturi v dveh okusih, tako da prepriča mlajše in starejše gurmane. Nepekoči ajvar je nepogrešljiv del piknika, saj bodo v njem uživali tako majhni kot veliki. Za tiste, ki prisegajo na nekoliko močnejše okuse je na voljo rahlo pekoči ajvar. Dodatek pekočih feferonov doda osnovnemu okusu še uščip.

