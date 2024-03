Nasveti za spomladansko nego trate

Čiščenje in grabljenje

Odstranite odpadlo listje, veje in druge ostanke s površja trate. To bo omogočilo več sončne svetlobe in prodor zraka do koreninskega sistema. Za odstranjevanje odpada s površja uporabite grobe grablje z noži. Grablje z noži odstranijo vse odmrle bilke trave, prodrejo pod površje in poskrbijo za večjo prepustnost zraka, vode in hranil.