Nasveti za varne in mirne božično-novoletne praznike

Pogoste tarče so avtomobili. Policija zato svetuje, da v osebnih ali drugih vozilih, parkiranih na večjih parkiriščih trgovskih centrov ali v neposredni bližini javnih prireditev, ne puščamo vrednejših predmetov na vidnih mestih – recimo na sedežih."Vozniki naj vozila dosledno zaklepajo in ne puščajo ključev v ključavnicah, saj nekateri storilci kaznivih dejanj izkoristijo gnečo in nepazljivost ljudi in izvršijo kazniva dejanja: tatvine torbic, denarnic, mobilnih telefonov … " so opomnili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Podrobnosti o vlomih v vozila in preventivnih nasvetih si lahko preberete na tej povezavi.

Veseli december je čas, ki ga več ljudi posveti tudi nakupom v trgovinah, stojnicah, na božičnih sejmih … V zadnjem času se tudi v Sloveniji pojavlja vedno več ponarejenih evrskih bankovcev različnih vrednosti, navajajo na PU Nova Gorica. In ravno prazniki ustvarjajo idealne pogoje za unovčevanje ponaredkov: več ljudi, zaradi preobilice dela so prodajalci nepozorni in jim ne uspe preverjati bankovcev z napravami. Zato policisti PU Nova Gorica opozarjajo na previdnost pri sprejemanju plačil z gotovino: "Vsi, ki pri svojem delu poslujejo z gotovino, naj bodo še posebej pozorni na nepravilnosti na bankovcih in naj v vsakem primeru, ko se jim zdi, da so prejeli sumljiv bankovec, o tem takoj obvestijo policijo, ki bo lahko primerno ukrepala."

Če nas vseeno doleti nesreča in postanemo žrtev tatvine ali vloma v naše vozilo oziroma drugih izvršenih premoženjskih kaznivih dejanj, policija svetuje, da takoj pokličemo znano interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Dokler policisti ne pridejo, ne prijemamo ali premikamo ničesar, saj bi na ta način lahko uničili ali poškodovali sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja."Prav tako vse opozarjamo na samozaščitno ravnanje v tistih primerih, ko bi v svoji okolici opazili gibanje sumljivih oseb ali vozil oziroma naj to sporočijo policiji. Če postanejo žrtev kaznivega dejanja, lahko policistom pomagajo pri izsleditvi storilca tako, da si poskušajo zapomniti čim več podatkov o storilcu: njegov videz, v katero smer je pobegnil, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal … " so pojasnili s PU Nova Gorica.

Bankomati so pogosta tarča vlomilcev in prevarantov.

Previdno tudi na bankomatih. Med zlorabe negotovinskih plačilnih sredstev sodi tudi nameščanje 'skimming' naprav in kamer za snemanje PIN-številk na bančnih avtomatih. Neznanci se pogosto lotijo bančnih avtomatov tudi s pomočjo pasti za gotovino (cash trapping). S pomočjo lepila ali obojestranskega lepilnega traku namestijo letev na režo za izdajanje denarja, ki je enaka originalu. Uporabnik dvigne gotovino po običajnem postopku, ko konča in ko se na ekranu izpiše, da lahko vzame gotovino, pa zaradi nameščene letve to ni mogoče. Uporabniki običajno pomislijo, da se je zgodila tehnična napaka, in bankomat zapustijo. V tem času storilci pristopijo, odstranijo letev z zagozdenim denarjem in si nezakonito prilastijo denarna sredstva, ki jih je uporabnik želel dvigniti, so razložili s PU Nova Gorica.

Za varno poslovanje na bankomatih policija svetuje, da smo pozorni na sumljive osebe oziroma osebe, ki nas bodisi opazujejo bodisi nam sledijo:"Uporabniki bančnih avtomatov naj pazijo, da nihče ne vidi njihove odtipkane PIN-številke. Uporabljajo naj SMS-obveščanje o opravljenih transakcijah. Če na bančnih avtomatih opazijo morebitna odstopanja od običajnega delovanja, na primer: kartico težje vložijo v avtomat, na avtomatu so naprave ali stvari, ki jih navadno ni, kamere so neobičajno postavljene, reža, v katero se vlaga kartica, je nenavadno … naj vzamejo kartico in zapustijo bančni avtomat ter uporabijo drugega. O dogodku pa naj obvestijo policijo in/ali banko na telefonsko številko, ki je zapisana na kartici."