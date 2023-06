Ena nepremišljena odločitev lahko spremeni življenje

Boste med počitnicami skakali v vodo ali surfali po spletu? V vsakem primeru poskrbite tudi za varnost, pozivajo policisti. Da bo preživljanje prostega časa in počitniških dni čim bolj sproščeno, zabavno in prijetno, opozarjajo tudi na številne nevarnosti, ki v tem času prežijo na mlade, ki so šolske torbe odvrgli v kot. Ena sama nepremišljena odločitev vam lahko spremeni vse življenje, opozarjajo.

Mladostniki bodo veliko prostega časa preživeli ob vodi, na igriščih in na prireditvah, kjer bodo zagotovo našli številne možnosti za zabavo: "A zavedati se je treba, da mora imeti tudi zabava svoje meje. Nepremišljeno skakanje v vodo, kopanje na neurejenih kopališčih, ki niso ustrezno varovana, je lahko zelo nevarno. Samo delček sekunde je potreben, da se nam ob nepremišljeni odločitvi spremeni vse življenje." Tudi pri igri v kolektivnih športih je treba ohraniti zmernost in in upoštevati pravila "fair playa". Morebitne konflikte, ki nastanejo zaradi nesoglasij med igro, rešujte na spoštljiv način, brez uporabe nasilja in žaljivk, pozivajo policisti. Ne le zaščita na soncu, pomembna je tudi zaščita na spletu Otroke in mladostnike spodbujajo k varni in odgovorni rabi spleta in pametnih naprav. Posledice ene objavljene intimne fotografije s peščene obale bodo ostale za vedno. Zato svetujejo, da se raje izogibajte pogovorom z neznanci, ki ste jih spoznali prek spleta, in nikoli ne pristanite na srečanje z njimi. Prav tako na spletu ne delite svojih osebnih podatkov in ne razkrivajte lokacije, kjer živite. Ne delite in ne objavljajte nasilnih in sovražnih vsebin. Nasilje, ki se dogaja na spletu, je namreč prav tako nasilje, opozarjajo.

icon-expand Otrok in starš FOTO: Shutterstock

Starši, pogovorite se s svojimi otroki o varnem preživljanju počitnic Starši, opozorite svoje otroke na nevarnost prekomernega uživanja alkohola ali zlorabe drog, pozivajo policisti: "Povejte jim, da je pomembno spoštovati drug drugega in da nasilje ni pravi način za reševanje konfliktov. Ob tem upoštevajte, da so otroci za eno leto starejši kot lani in da so se njihove navade, potrebe in skušnjave spremenile." Starši in drugi odrasli, bodite zgled svojim otrokom, saj ste prav vi njihovi prvi in pomembni vzorniki, svetujejo. Previdno na cesti Obeta se vroč prazničen konec tedna, s plohami in nevihtami v petek. Močno bo povečana gostota prometa, tudi zaradi del na cesti in večjega tranzita, pa opozarja Agencija za varnost prometa. V primeru zastojev vselej ustvarimo reševalni pas. Visoke temperature, zastoji in spremembe voznih razmer zaradi neviht ali toče vplivajo na vozne sposobnosti. Vse to od udeležencev v prometu zahteva večjo previdnost in defenzivno vožnjo. Počitniška brezskrbnost naj se ne odraža v prometu – prometna pravila in razmere na cesti naj vozniki dosledno upoštevajo in naj bodo vselej še posebej pozorni na najbolj ranljive udeležence na cesti – pešce, kolesarje, voznike e-skirojev, mopediste in motoriste. Pazite na najmlajše, da bodo v prometu varni, vedno jih pravilno namestite v otroške zadrževalne sisteme, poskrbite za dosledno pripenjanje. V parkiranem in zaprtem vozilu nikdar ne puščajte nikogar, saj lahko hitro pride do toplotnega udara, za kar so še bolj dovzetni otroci, starejši in kronični bolniki. Pri zunanji temperaturi 32 stopinj Celzija je v vozilu po 20 minutah že 49 stopinj Celzija, svarijo. Na kolesu, skiroju, e-skiroju ali rolkah naj otroci svoje glave vedno opremijo z zaščitno čelado, ki jo Agencija za varnost prometa priporoča tudi po 18. letu.

icon-expand Deklica na skiroju FOTO: Thinkstock