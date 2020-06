Nasveti, kako zaščititi otroško kožo pred soncem: ne skoparite s kremo

Pri otrocih in svetlolasih odraslih nezaščitena koža na soncu pordi že po petih do desetih minutah.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so izvedli preizkus 19 sredstev za zaščito pred soncem za otroke. Kot so ugotovili, so - z izjemo enega izdelka - vsi imeli skladnost zaščite z označenim zaščitnim faktorjem. Noben od izdelkov ni vseboval kemikalij, ki bi lahko povzročile alergijske reakcije. Največje razlike so se pokazale pri tem, kako dobro izdelki vlažijo kožo.

Pri sredstvih za zaščito pred soncem je pomembno razmerje med filtroma UVA in UVB. To nakazuje, kako dobro izdelek ščiti kožo pred UVB-žarki in s tem pred sončnimi opeklinami. Pravilo je: višja je številka, daljši je čas zaščite.

"Test je znova razbil mit, da je le (naj)dražja kozmetika kakovostna. Najboljše na testu so "hišne znamke" štirih trgovcev. Temu primerne so tudi cene, saj boste za 100 mililitrov izdelka odšteli od 2,5 do 3,5 evra,"so zapisali na zvezi.

Pripravili so tudi nasvete, kako pred soncem zaščititi otroško kožo, ki je bolj občutljiva, saj še nima lastnih zaščitnih mehanizmov.

1. Ne varčujte z nanosom

Namazan mora biti vsak centimeter otroške kože. Če želite, da bo izdelek zaščitil kožo s faktorjem, ki je zapisan na embalaži, morate nanesti približno dva miligrama izdelka na vsak kvadratni centimeter kože. To je za telo odraslega približno tri jedilne žlice izdelka, za otroka ustrezno manj.

2. Primerno visok zaščitni faktor

Za otroke velja: najmanj 30. Višji je, bolje je. Otroci se navadno ne pustijo mazati. Na svojo kožo boste najlažje nanesli losjon, otrokom pa so najbolj všeč pršila, a pri teh obstaja nevarnost, da izdelek zaide v oči, neenakomerna pa je tudi porazdelitev. Izdelek zato najprej napršite v dlan, šele nato ga nanesite na kožo.

3. Zaščita z oblačili

Za malčke in otroke v prvem letu starosti je zaščita z oblačili nujna, za starejše otroke (in odrasle) pa zelo priporočljiva. Pred nekaj leti smo že testirali otroška oblačila z UV-zaščito, letos smo preizkusili UV-oblačila za odrasle. Vsa oblačila ne zaščitijo enako učinkovito, zato preverite rezultate testa. Velja splošno priporočilo: za zaščito pred soncem je bolj učinkovit gosto tkan tekstil temnejših barv. To velja tudi za pokrivalo.

4. Senca

Otrok v prvem letu starosti naj ne bo na neposrednem soncu. Ne glede na to, ali ste uporabili izdelek z visoko zaščito pred soncem, je žgoče opoldansko sonce tabu za otroke (in odrasle). Soncu se izogibajte vsaj med 11. in 15. uro oziroma v urah, ko je vaša senca krajša od vaše višine.

5. Pravilno shranjeno sredstvo lahko uporabite tudi prihodnje leto

Če sta konsistenca in vonj še ustrezna, lahko uporabite izdelek, ki je ostal od prejšnjega poletja. Sredstva za zaščito pred soncem so ob pravilnem shranjevanju bolj trpežna, kot si mnogi mislijo.