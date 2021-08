Natalija Verboten izgleda kot 30-letnica, v resnici pa …

»V zadnjem času me je med kremami za obraz najbolj navdušila Lux-Factor 4D Hyaluron , ker zmanjšuje gubice , kožo navlaži od znotraj, predvsem pa vsebuje 100-odstotno naravno hialuronsko kislino in preverjeno vrača svežino.«

Ultra dolge naravne trepalnice

Natalija pa nam je izdala še eno lepotno skrivnost, in sicer, kako neguje svoje čudovite in ultra dolge trepalnice:

»Pridno uporabljam serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash, da je tudi moj 'nude' videz nekoliko bolj glamurozen in da trepalnic ne mučim s podaljševanjem in lepljenjem umetnih.«

Serum za naravno podaljševanje trepalnic Lux-Factor je senzacionalna inovacija na področju znanosti v kozmetični industriji.

Gre za najbolj čisto, varno in naravno formulo za rast trepalnic na našem tržišču. Brez nadležnega pekočega občutka in draženja oči ter brez neželenih stranskih učinkov je terapija s serumom za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash primerna tudi za najbolj občutljive oči. V samo 2-4 tednih vam pomaga do gostejših, daljših, temnejših in bolj privihanih trepalnic, deluje pa tudi na obrveh.

V kolikor bi želeli najbolj učinkovito kremo proti gubicam in serum za naravno podaljševanje trepalnic preizkusiti tudi vi, lahko to sedaj storite po super promocijski ceni s kar 50-odstotnim popustom, samo na spletni strani www.luxfactor.net ali preko telefonske številke: 01 777 41 07.





