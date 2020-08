Natalija Verboten razkrila, zakaj zadnje čase kar žari

Natalija je aktivna mamica dveh sinov, ki je s svojo igrivostjo pod kožo zlezla tudi nam, prav tako pa ji ni težko poprijeti za kakršno koli delo, pa naj bo to v kuhinji ali na vrtu. Gotovo pa ste tudi vi opazili, da je Natalija, ki bo decembra praznovala že svoj 44. rojstni dan, vsako leto videti bolje.

icon-expand Lux-Factor 4D Hyaluron Natalija Verboten FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Kako ji uspeva? Priljubljena pevka nam je zaupala, da živi precej aktivno življenje, poleg tega pa že nekaj let prisega na uporabo dnevne kreme proti gubicam, ki poskrbi, da je njena koža vedno videti sijoča in gladka: "Na obrazu imam izredno občutljivo kožo in zato sem zelo pozorna, ko izbiram kremo za nego obraza. Moram priznati, da jeLux-Factor 4D Hyaluronkrema proti gubicam zadetek v polno! Že po 2 tednih redne uporabe sem namreč opazila razliko – gubice so bile manj vidne, koža pa bolj čvrsta, navlažena, osvežena in sijoča." Intenzivna pomlajevalna krema, na katero prisega Natalija 100 % naravna krema s hialuronsko kislino, ki mimogrede tudi NI testirana na živalih, že po nekaj tednih redne uporabe vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gube ter zgladi tanke linije. Dosežete lahko tudi do 80 % mlajši videz kože, krema pa prav tako spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Kako deluje?

Idealna kombinacija 100 % naravne hialuronske kisline in senzacionalne 4D formule proti gubicam zagotavlja, da je Lux-Factor 4D Hyaluron krema varna in dokazano učinkovita terapija proti gubam. S klinično in dermatološko testirano formulo se uvršča med najučinkovitejše inovacije v kozmetični industriji za zmanjševanje gub in preprečevanje staranja kože. Mikromolekulske mase aktivnih sestavin v Lux-Factor 4D Hyaluron kremi proti gubam prodrejo v globlje plasti kože, tako da z biotskim delovanjem v medceličnih membranah zapolnijo kožne gube od znotraj navzven. Patentirana formula 4D Hyaluron s preizkušenimi sestavinami spodbuja naravni proces obnavljanja povrhnjice, zaradi česar koža zasije v boljšem tonusu. Idealna kombinacija učinkovin ščiti kožo pred škodljivimi zunanjimi vplivi, zato je koža ob redni uporabi kreme 4D Hyaluron napeta in mladostna. Zakaj naša koža z leti postaja bolj ohlapna? Hialuronska kislina je ključna sestavina zdrave kože, pomanjkanje slednje pa rezultira v suhosti, neelastičnosti, občutku zategnjenosti ter pojavu gub in izraznih črt. Ta čudežna sestavina lahko nase veže velike količine vode in posledično poskrbi za zdravo in čvrsto kožo. S staranjem količina dragocene hialuronske kisline upada, kar pomeni, da naša koža izgublja sposobnost zadrževanja vode, pojavijo se gube in izgubi zdrav lesk. Na pojav gubic lahko vplivajo tudi pretirano sončenje, šibko telesno zdravje, izsušenost kože, neustrezna prehrana, slab zrak in še bi lahko naštevali. Gubice vplivajo na samozavest

Čeprav skoraj ni ženske, ki po 30. letu starosti na svojem obrazu ne bi opazila gubic, pa lahko slednje tudi vplivajo na to, kako se počutite v svoji koži. Marsikatera ženska, ki se približuje štiridesetim, postane manj samozavestna in posledično kožo na obrazu pogosto obremenjuje z ličili, ali se celo odloči za trenutno zelo priljubljen botoks, ki lahko rezultira v precej izumetničenem videzu. V kolikor ste pristašinja naravnega videza, je najboljši način, kako se boriti proti gubam, da jih ujamete čim bolj zgodaj in z ustrezno nego kože preprečite nadaljnje staranje.

