Natalija Verboten razkriva svojo negovalno rutino

Ob pogledu na nasmejano lepotico Natalijo Verboten vsakdo opazi, da več kot odlično skriva svoja leta. Letos bo dopolnila 45 let, izgleda pa vsaj 10 let mlajša. Razkrila nam je, kako skrbi za svoj mladosten videz in katere izdelke uporablja za nego svoje kože.

icon-expand Naravna kozmetika Lux-Factor in Natalija Verboten FOTO: Arhiv ponudnika

»Imam izredno občutljivo kožo in vedno težko kupujem negovalne izdelke, ki ne bi dražili kože. Ko sem začela uporabljati naravno kremo za obraz Lux-Factor 4D Hyaluron, sem nehala preizkušati druge, saj izjemno blagodejno vpliva na moje težave s kožo. Zaradi narave svojega dela si pogosto nadenem veliko ličil in lahko zelo draži kožo. Kremo nanesem hitro, lepo se razmaže in hitro vpije, moja koža pa je po njej gladka, čvrsta, prožna in sijoča.« - Natalija Verboten

icon-expand Naravna kozmetika Lux-Factor in Natalija Verboten FOTO: Arhiv ponudnika

5 izdelkov v 1 Natalija nam je zaupala, da uporablja 100 % naravno in varno kozmetiko Lux-Factor, ki ni testirana na živalih in je dermatološko potrjena. Svojo jutranjo rutino začne z nanosom kreme, ki vsebuje vse, kar koža potrebuje. Dnevna, nočna, vlažilna in pomlajevalna krema v enem. Z uporabo kreme 4D Hyaluron prihranite čas in denar, krema pa se bo odlično izkazala tudi kot podlaga za obstojen make-up, saj ima lahko teksturo, se hitro vpije in ne pušča mastnih sledi.

icon-expand Naravna kozmetika Lux-Factor in Natalija Verboten FOTO: Arhiv ponudnika

Inovativna anti-wrinkle formula Razkrivamo vam, zakaj je krema Lux-Factor 4D Hyaluron navdušila Natalijo. Patentirana anti-wrinkle formula je intenzivna terapija proti gubam in staranju kože. Z vključitvijo evropske hialuronske kisline, je krema 4D Hyaluron najučinkovitejša krema proti gubicam na tržišču. Uspešno zapolni gubice in linije, zgladi kožo in poskrbi za mladostnejši videz z vsakim nanosom. Kožo ščiti pred zunanjimi vplivi in obnavlja povrhnjico, s tem pa zagotavlja tudi boljši tonus kože.

icon-expand Naravna kozmetika Lux-Factor in Natalija Verboten FOTO: Arhiv ponudnika

»Zaradi narave dela veliko pozornosti posvečam svojemu videzu in pri tem mi več kot pomaga tudi serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash, s katerim sem vsaj za 30 % podaljšala svoje naravne trepalnice. Za televizijske nastope včasih še uporabim umetne trepalnice, a Lux-Factorjev serum poskrbi, da se ob tem moje naravne ne poškodujejo. Zares enostaven nanos in super proizvod. Priporočam!« - Natalija Verboten Poslovite se od umetnih trepalnic Natalija Verboten že več let uporablja serum za trepalnice, ki blagodejno vpliva na dlačice v korenu in s tem pospešuje rast. Pri uporabi umetnih trepalnic in agresivnih lepil se vaše naravne trepalnice poškodujejo. Še več, pri odstranjevanju jih lahko lepilo celo izpuli. Z uporabo seruma, ki ustvari zaščitni sloj, se naravne trepalnice zavarujejo pred zunanjimi vplivi, lomljenjem in izpadanjem. Ob redni uporabi Lux-Factor Eyelash seruma, naravne trepalnice pridobijo volumen in dolžino do te mere, da umetnih trepalnic ne boste več potrebovale. Serum ustvari make-up učinek, trepalnice potemnijo in se zgostijo.

icon-expand Naravna kozmetika Lux-Factor in Natalija Verboten FOTO: Arhiv ponudnika

Zakaj je Eyelash serum tako učinkovit? Lux-Factor Eyelash serum vsebuje 100 % naravne sestavine. Je dermatološko testiran in klinično potrjen, zato je primeren za uporabo na občutljivih očeh. Ena najboljših lastnosti EYELASH seruma pa je, da deluje tudi na obrveh. Primeren je za sočasno uporabo z drugimi ličili, tudi v času nošenja umetnih trepalnic. Gre za čisto, varno in naravno formulo, ki stimulativno vpliva na rast trepalnic.

icon-expand Naravna kozmetika Lux-Factor in Natalija Verboten FOTO: Arhiv ponudnika