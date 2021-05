Natalija Verboten s svojo Kolekcijo Sivka

V sivko je zaljubljena že dolgo – že leta jo gojijo doma na terasi, ker prekrasno diši in zelo lepo izgleda, z leti pa je na sebi opazila, da jo pomirja, sprošča, ji pomaga odpraviti rahle glavobole, blaži manjše kožne okužbe, pike insektov, opekline, deluje protibakterijsko in antiseptično, blaži stres, njeni suhi cvetovi v vrečicah v omari odganjajo molje in še bi lahko naštevali.

Po sedemindvajsetih letih, ki jih je preživela na glasbenih odrih po vsej Sloveniji, Natalija Verboten ne skriva, da zadnje leto precej pogreša petje in svoje delo, s katerim zabava ljudi, skrbi za dobro voljo in počutje. Njena nova poslovna pot ima podobno poslanstvo.

Ideja za Kolekcijo Sivka in spletno trgovino Natalijin kotiček je prišla spontano – ko je Natalija imela doma že nekaj naravnih izdelkov za osebno nego, ki jih izdeluje gospa iz Pivke, s katerimi je zelo zadovoljna in jih redno uporablja, je iskala še parfum, ki bi vseboval sivko. Ker obožuje dišeče sveče, je iskala takšno z nežnim vonjem sivke. Ko je vse željeno našla, ji je mož predlagal, da bi imela lastno blagovno znamko, ki bi vsebovala vse te izdelke (za osebno nego, za odišavljenje prostora, pravi ženski parfum,…) na enem mestu, da se bodo z njimi lahko razvajali tudi vsi ostali, ki obožujejo sivko in njen vonj.

In tako so se rodile blagovna znamka in spletna trgovina Natalijin kotiček ter njena prva Kolekcija Sivka, ki vsebuje (zaenkrat) 12 unikatnih izdelkov s sivko: vse od naravnih, slovenskih izdelkov za nego telesa s sivko: eterično olje, negovalna kopel, oljčno milo, deo stick (dezodorant), lip stick (mazilo za ustnice), kremo za roke, sivkino vodico oz. hidrolat,… do unikatnih ročno izdelanih in poslikanih izdelkov za dom ter odišavljenje prostorov: lanena vrečica polnjena s sivko, potpourri, lanena vrečica v podobi angelčka polnjena s sivko; do dišeče sveče z nežnim vonjem po sivki. Za piko na i je ponudbo v spletni trgovini Natalijin kotiček dopolnila s pravim ženskim parfumom 'Natalija N°1', ki v cvetni dišavni mešanici med drugim vsebuje tudi opojno aromo sivke. Vsi izdelki so proizvedeni v Sloveniji.