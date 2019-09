Natalija Verboten: "S to kremo ohranjam svoj mladosten videz že tri leta"

"Imam izjemno občutljivo kožo in vedno sem le s težavo našla negovalne izdelke, ki moje kože ne bi še bolj razdražili. Ko sem začela uporabljati naravno kremo za obraz Lux-Factor 4D Hyaluron , sem prenehala preizkušati druge, saj izjemno blagodejno vpliva na moje težave. Zaradi narave dela sem pogosto močno naličena, ličila pa lahko kožo precej razdražijo. Kremo 4D Hyaluron hitro nanesem, lepo se razmaže in hitro vpije, moja koža pa je po njej gladka in tudi pri 42 letih še vedno čvrsta, elastična ter sijoča."

Zakaj je Natalijina najljubša krema tako učinkovita?

Idealna kombinacija 100-odstotne naravne hialuronske kislinein senzacionalne formule 4D Anti-Wrinkle proti gubicam zagotavlja, da je krema Lux-Factor 4D Hyaluron varna in dokazano učinkovita terapija proti gubam. Hialuronska kislina je trenutno najbolj priljubljena sestavina v kozmetični industriji, saj lahko nase veže velike količine vode in kožo najbolj učinkovito učvrsti in napne. S klinično in dermatološko testirano formulo se krema 4D Hyaluron uvršča med najučinkovitejše inovacije v kozmetični industriji za zmanjševanje gub in preprečevanje staranja kože.

Mikromolekulske mase aktivnih sestavin v Lux-Factor 4D