Natančna naprava za hitro striženje in oblikovanje brade in pričeske

Striženje, oblikovanje las, natančno striženje in oblikovanje brade, fade tehnika. Nekoč vsega tega ni bilo mogoče doseči brez vsaj 4 različnih naprav.

Toda, povprečen moški danes ohranja popolnoma urejen videz brez dolgih ur pred ogledalom in dragimi frizerji, vse zahvaljujoč trimerjem, kot je Trimmerd, z zmogljivim motorjem in natančnimi rezili, prilagojenimi za samostojno uporabo doma. Enkratna naložba, ki vam vsak dan zagotavlja urejeno brado in pričesko Skrivnost je v 5 W motorju Zasnovan za prirezovanje tudi najgrobejših dlak, brez potrebe po večkratnih prehodih – tak trimer vas ne bo nikoli pustil na cedilu! Uporabljate ga lahko ne glede na vrsto las. Med striženjem ne bo cukal las ali jih zapenjal. To odpira vrata do množice trendovskih pričesk in brad, ki jih lahko vzdržujete sami brez kakršnih koli težav.

icon-expand Trimmerd

Celostno oblikovanje las, brade in brkov Pred pojavom sodobnih orodij, kot je Trimmerd , ste morali imeti brezhibne veščine, da ste dosegli želeno pričesko, in dobro vedeti, kaj vaša brada potrebuje glede na njeno gostoto in skodranost. Tej lahki mašinci so priloženi 4 glavniki za lase (1,5, 2, 3 in 4 mm), tako da lahko v nekaj korakih in brez zapletov dobite želene oblike. Izbirate lahko med klasičnimi, zaobljenimi do ostro definiranimi ali kinky bradami. Ure striženja z maksimalno natančnostjo V samo 2 urah je baterija vaše mašince popolnoma napolnjena in omogoča do 120 minut delovanja. USB adapter lahko priključite na prenosne računalnike, avtomobilske polnilnike, mobilne napajalnike in druge podobne naprave. Zelo priročna možnost! Prosto lahko eksperimentirate, kolikor želite in preizkušate nove trende. Priporočamo fade tehniko - zdaj jo lahko brez težav uporabite.

icon-expand Trimmerd

7 do 10 let uporabe S pravilno nego boste ta aparat učinkovito uporabljali več let. Ročaj ima eleganten dizajn, izdelan iz nerjavečega jekla. Zaradi kompaktne velikosti in brezžične zasnove lahko svoj električni aparat vzamete s seboj na potovanje. Vedno boste imeli na voljo napajalnik, da se lahko po potrebi uredite. Vse prednosti električnega trimerja las Trimmerd Kaj dobite s tako napravo za striženje: - Je oster in natančen – vašo brado in lase v samo nekaj minutah postriže in oblikuje v poljubno obliko. - Ima zmogljiv motor – je dovolj močan, da v nekaj sekundah postriže tudi najbolj grobo dlako brez cukanja. - Polni se preko USB vhoda – s samo 2 urama polnjenja dobite do 2 uri delovanja. - Odličen je za različne frizure – glavniki vam bodo pomagali do želenega videza.

icon-expand Trimmerd