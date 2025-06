Nataša Pirc Musar dvignila mavrično zastavo

"Treba se je vprašati, kaj dela mestna občina zato, da se to ne bi dogajalo. Kam lahko mladi moški, ki so lani napadali knjigarno, gredo, kaj lahko delajo razen fitnesa in toksične moškosti," je dejala Zag Golobova.

Pirc Musarjeva je ob tem povedala, da se vsak odziva po svoji vesti in presoji. Sama se ob napadu je in se bo tudi v prihodnje odzivala vedno, ko se bo kaj takega zgodilo, je dejala. Kot je o tem poudarila, je knjigarna prostor svobodne misli, svobode duha, svobode izražanja, to pa so vrednote, v katere sama verjame in je prepričana, da še vedno tudi večina ljudi.

"Parada ponosa izraža strpnost med nami. Tisti, ki trgajo mavrične zastave, so nasprotje tega. Skratka, pravice marginaliziranih, pravice manjšin so tiste, ki so v demokratični družbi izjemno pomembne, zato je treba vedno povzdigniti glas, ko se jih poskuša zatirati," je bila jasna predsednica države.

Po njenih besedah je najbolj pomembno glasno govoriti o tem in izobraževati mlade, saj predvsem otroci v svojo zavest dobijo tiste vrednote, ki jih bodo živeli, ko bodo odrasli. "Zato se mi zdi pomembno, da se o tem govori in da otroci slišijo, da po svetu hodijo različni ljudje," je dodala.

Predsednica se ob tem zaveda, da so precej nestrpnosti med ljudmi prinesla družbena omrežja, zato jim namenja veliko pozornost ter opozarja, da se bo s pojavom umetne inteligence in tehnologij svet spreminjal še hitreje.

Mariborskega župana Saša Arsenoviča so lanski napadi zelo žalostili, saj si niti ni mogel predstavljati, da je to v njegovem mestu sploh možno. Zato ga veseli, da si je danes predsednica vzela čas in z veliko simbolno gesto pokazala, kaj si politika o tem misli.

"Žal to ni edina neprijetna zadeva, s tem se srečujemo vsak dan po fasadah, v odnosih in sovražnem govoru in sovražnosti na spletu in socialnih omrežjih. Zato je vsak poziv k strpnosti in k miru ter sprejemanju različnih in različnosti potreben. Glas tistih, ki smo proti temu, mora biti glasen in odločen," je dodal.

V sklopu Mavričnega dne so v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor pripravili tudi javno razpravo na temo opozarjanja pred homofobijo, Mestna občina Maribor pa strokovno delavnico za zaposlene o pomenu varnih prostorov in organiziranja dogodkov za LGBTIQ+ skupnost.

Izobraževalno delavnico in živo knjižnico je za dijake treh gimnazij pripravil Kulturni inkubator MKC, medtem ko je po besedah organizatorjev ravnateljica Srednje elektro-računalniške šole udeležbo njihove šole zavrnila. Zvečer bo pred Mariborko potekal še glasbeni koncert.