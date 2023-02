Nataša Pirc Musar na obisku pri nemškem kolegu Steinmeierju

Osrednje teme pogovorov bodo po napovedih urada predsednice ruska agresija na Ukrajino, glede katere so stališča Slovenije in Nemčije zelo usklajena, širitev EU na Zahodni Balkan, podnebna diplomacija, podnebne spremembe in prilagajanje nanje ter pomen biotske raznovrstnosti, pa tudi digitalizacija s poudarkom na tehnološkem razvoju v povezavi s človekovimi pravicami, varovanjem podatkov in dezinformacijami.