Tesnejši stiki z dumo, sprejem Stevandića: Pirc Musarjeva ostro nad Stevanovića

Drugi dan posveta slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju. Obisk predsednice republike Nataše Pirc Musar in diametralno nasprotna sporočila diplomatskemu zboru kot včeraj, ko je zunanji minister Tone Kajzer gostil premierja Janeza Janšo. "Pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki Republike Slovenije ne morem sodelovati. To ni zunanja politika, ki je v interesu naše države," je bila za tesno zaprtimi vrati do nekaterih zadnjih potez vladajočih kritična Pirc Musarjeva.

"Najava tesnejših stikov predsednika državnega zbora z rusko dumo ter njegovo pošiljanje napačnega sporočila v svet, ko pred sprejemom predstavnikov skupščine Bosne in Hercegovine sprejme predsednika srbske entitete v tej državi, ni skladno z vrednotami, na katerih mora temeljiti delovanje Republike Slovenije v mednarodnih odnosih," pa predsednica o zunanjepolitičnih potezah šefa parlamenta Zorana Stevanovića. Stevanović odgovarja pisno. Svoje mednarodne stike razume kot del običajne parlamentarne diplomacije, namenjene odprtemu dialogu in izmenjavi stališč. Pogovor sam po sebi pa da ne pomeni strinjanja s sogovornikom. "Predsednik izjav predsednice republike ne želi posebej komentirati. Pri svojem delu ostaja zavezan odprtosti in transparentnosti. O svojih mednarodnih stikih in njihovem namenu javnost ustrezno obvešča ter je svoja stališča in ravnanja pripravljen tudi pojasniti," je sporočil. Čeprav je včerajšnji obisk kontroverznega Nenada Stevandića iz Republike Srbske ostal zavit v precej skrivnosti.