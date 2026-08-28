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Slovenija

Tesnejši stiki z dumo, sprejem Stevandića: Pirc Musarjeva ostro nad Stevanovića

Ljubljana, 28. 08. 2026 19.42 pred 30 minutami 2 min branja 20

Avtor:
Anže Božič
Nataša Pirc Musar

Najava tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića z rusko dumo in sprejem predsednika skupščine Republike Srbske, ki je bil v bosanskih sodnih procesih večkrat omenjen v povezavi z vojnimi zločini, ni v skladu z ustavnimi vrednotami naše države, ocenjuje predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kako odgovarja Stevanović? In, ali je Slovenija res edina nasprotovala skupni evropski obsodbi načrta za širjenje izraelskih naselbin na okupiranem zahodnem bregu?

Drugi dan posveta slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju. Obisk predsednice republike Nataše Pirc Musar in diametralno nasprotna sporočila diplomatskemu zboru kot včeraj, ko je zunanji minister Tone Kajzer gostil premierja Janeza Janšo.

"Pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki Republike Slovenije ne morem sodelovati. To ni zunanja politika, ki je v interesu naše države," je bila za tesno zaprtimi vrati do nekaterih zadnjih potez vladajočih kritična Pirc Musarjeva.

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"Najava tesnejših stikov predsednika državnega zbora z rusko dumo ter njegovo pošiljanje napačnega sporočila v svet, ko pred sprejemom predstavnikov skupščine Bosne in Hercegovine sprejme predsednika srbske entitete v tej državi, ni skladno z vrednotami, na katerih mora temeljiti delovanje Republike Slovenije v mednarodnih odnosih," pa predsednica o zunanjepolitičnih potezah šefa parlamenta Zorana Stevanovića.

Stevanović odgovarja pisno. Svoje mednarodne stike razume kot del običajne parlamentarne diplomacije, namenjene odprtemu dialogu in izmenjavi stališč. Pogovor sam po sebi pa da ne pomeni strinjanja s sogovornikom.

"Predsednik izjav predsednice republike ne želi posebej komentirati. Pri svojem delu ostaja zavezan odprtosti in transparentnosti. O svojih mednarodnih stikih in njihovem namenu javnost ustrezno obvešča ter je svoja stališča in ravnanja pripravljen tudi pojasniti," je sporočil.

Čeprav je včerajšnji obisk kontroverznega Nenada Stevandića iz Republike Srbske ostal zavit v precej skrivnosti.

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Medtem, ko je minister za zunanje zadeve v naši sinočnji oddaji namignil, da Slovenija ni bila edina država, ki je blokirala skupno evropsko obsodbo načrta širjenja izraelskih naselij na okupiranem Zahodnem bregu, pa naj bi po nekaterih informacijah zadržke imela tudi češka vlada Andreja Babiša, kar smo preverili pri njihovem stalnem predstavništvu v Bruslju.

"Tukaj so rekli, da so med pripravo teksta imeli nekaj amandmajev. Da so te amandamaje tudi predložili. Ampak na koncu je bilo ugotovljeno, da o tej skupni izjavi ni soglasja. Zato je, kot vemo, svojo izjavo objavila le visoka predstavnica Kaja Kallas," razlaga dopisnik iz Bruslja za Delo in POP TV Peter Žerjavič.

Tudi do te poteze vladajočih pa je bila danes kritična predsednica. "Kot ni skladno z vrednotami zunanje politike Republike Slovenije nasprotovanje tisti zunanji politiki EU, ki v ospredje postavlja človekove pravice in človekovo dostojanstvo," je bila jasna.

Ob tem pa je še ocenila, da propadla kandidatura Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel, ki jo je zminirala trenutna oblast, pomeni veliko škodo za državo.

Nataša Pirc Musar Zoran Stevanović duma Tone Kajzer ustavne vrednote

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KOMENTARJI20

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luckyss.1
28. 08. 2026 20.12
Tajkunka Musar ti si lahko samo TIHO
Odgovori
0 0
kr nekdo
28. 08. 2026 20.11
musarca naj bo sam tih
Odgovori
-1
1 2
Teofil
28. 08. 2026 20.10
Tudi jaz imam dijametralno nasprotje mišljenja od medijev do Nataše Pirc,Aleša Musarja in Osvobodilne fronte ter socijalistične revolucije na ozemljih bivše Jugoslavije
Odgovori
+0
1 1
mbtukaj
28. 08. 2026 20.09
Talent Pahor bi bil tiho.
Odgovori
+0
1 1
janez horvat
28. 08. 2026 20.07
Rekla je, da ne bo tiho! Pa bi bilo dostikrat bolje, če bi bila.
Odgovori
+3
5 2
MESE?AR
28. 08. 2026 20.01
Ni čudno, da se NPM tako obnaša, kar dokazuje, da ni predsednica vseh Slovencev, tudi moja ni.
Odgovori
+2
7 5
poper00
28. 08. 2026 20.06
A ni prav ,če obsodi sodelovanje z zločinci?Kaj bi dejal ,če bi recimo 5 let nazaj to z istimi osebami storila ona?Mislim ,da bi Janševci znoreli.
Odgovori
+0
1 1
boslo
28. 08. 2026 20.10
Seveda je orav, da obsodi sodelovanje z zločinci, škida le, da to počne selektivno
Odgovori
0 0
mbtukaj
28. 08. 2026 20.01
Slovenci ne premoremo enega normalnega voditelja da bo pokvarjencem resno povedal da jih imamo dovolj.?
Odgovori
+6
7 1
biggie33
28. 08. 2026 19.59
Stevanović je pravi gospod za levičarje..
Odgovori
-1
9 10
poper00
28. 08. 2026 20.07
Ja take gospode cenite prebarvani komunisti.
Odgovori
-2
1 3
macolagobec
28. 08. 2026 19.58
NPM je na osi Zla Teheran-Moskva-Pjongjang-Peking. Tukaj ni govora o kakšnem za državo koristnem zunanje političnem stališču NPM!
Odgovori
+0
4 4
juventina10
28. 08. 2026 19.58
zdaj pa res ne razumem,ona ima lahko rusko prijateljico,stevanovič pa ne sme k putinu.
Odgovori
+3
12 9
poper00
28. 08. 2026 20.07
Ne razumeš ,ker se v kleti ne sliši.
Odgovori
+0
1 1
odpisani zasedli vlado
28. 08. 2026 19.57
Ravno sem čital,da je rusija v popolnem zlomu zaradi vojne v ukrajini saj je putin mislil,da bo ukrajino zasedel v rekordnem času.Rusija je porabila vse zaloge denarja copatar stevanović pa se pripravlja v moskvo in hoče slovenijo spraviti iz unije.Pričel je že vabiti srbe kateri bi spet napadli slovenijo,če bi izstopila iz unije in nata.To kar počne je po členu RS izdajalska nastrojenost proti državi ne ukrene pa nihče nič.V drugi državi bi z takim početjem že zdavnaj bil za zapahi tukaj pa policija in državna varnost molči ter se obrača stran.Državo očitno že vodi stevanović,ker vsi klečeplazijo pred njim.Take sramote še slovenija ni doživela pod nobeno vlado do sedaj.To se ne bo dobro končalo in tudi ne dolgo trajalo.
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+1
6 5
MESE?AR
28. 08. 2026 19.56
Tanja si je sama kriva, ker je vse šlo mimo pravil !
Odgovori
+0
8 8
mbtukaj
28. 08. 2026 19.54
Stevo je med prvimi solzo potočo.
Odgovori
+5
7 2
tina se je kur bala
28. 08. 2026 19.54
Ko ko ko dak
Odgovori
+0
3 3
supergigi
28. 08. 2026 19.53
Ta prava se je oglasila lol. Sicer pa podpora Izraelu.
Odgovori
-5
9 14
HitraVeverca
28. 08. 2026 19.51
Pa koga briga kdo je še imel zadržke? Sramotno do amena je to, da smo na napačni strani zgodivine. PIKA.
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+8
15 7
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