Tesnejši stiki z dumo, sprejem Stevandića: Pirc Musarjeva ostro nad Stevanovića

Drugi dan posveta slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju. Obisk predsednice republike Nataše Pirc Musar in diametralno nasprotna sporočila diplomatskemu zboru kot včeraj, ko je zunanji minister Tone Kajzer gostil premierja Janeza Janšo.
"Pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki Republike Slovenije ne morem sodelovati. To ni zunanja politika, ki je v interesu naše države," je bila za tesno zaprtimi vrati do nekaterih zadnjih potez vladajočih kritična Pirc Musarjeva.
"Najava tesnejših stikov predsednika državnega zbora z rusko dumo ter njegovo pošiljanje napačnega sporočila v svet, ko pred sprejemom predstavnikov skupščine Bosne in Hercegovine sprejme predsednika srbske entitete v tej državi, ni skladno z vrednotami, na katerih mora temeljiti delovanje Republike Slovenije v mednarodnih odnosih," pa predsednica o zunanjepolitičnih potezah šefa parlamenta Zorana Stevanovića.
Stevanović odgovarja pisno. Svoje mednarodne stike razume kot del običajne parlamentarne diplomacije, namenjene odprtemu dialogu in izmenjavi stališč. Pogovor sam po sebi pa da ne pomeni strinjanja s sogovornikom.
"Predsednik izjav predsednice republike ne želi posebej komentirati. Pri svojem delu ostaja zavezan odprtosti in transparentnosti. O svojih mednarodnih stikih in njihovem namenu javnost ustrezno obvešča ter je svoja stališča in ravnanja pripravljen tudi pojasniti," je sporočil.
Čeprav je včerajšnji obisk kontroverznega Nenada Stevandića iz Republike Srbske ostal zavit v precej skrivnosti.
Medtem, ko je minister za zunanje zadeve v naši sinočnji oddaji namignil, da Slovenija ni bila edina država, ki je blokirala skupno evropsko obsodbo načrta širjenja izraelskih naselij na okupiranem Zahodnem bregu, pa naj bi po nekaterih informacijah zadržke imela tudi češka vlada Andreja Babiša, kar smo preverili pri njihovem stalnem predstavništvu v Bruslju.
"Tukaj so rekli, da so med pripravo teksta imeli nekaj amandmajev. Da so te amandamaje tudi predložili. Ampak na koncu je bilo ugotovljeno, da o tej skupni izjavi ni soglasja. Zato je, kot vemo, svojo izjavo objavila le visoka predstavnica Kaja Kallas," razlaga dopisnik iz Bruslja za Delo in POP TV Peter Žerjavič.
Tudi do te poteze vladajočih pa je bila danes kritična predsednica. "Kot ni skladno z vrednotami zunanje politike Republike Slovenije nasprotovanje tisti zunanji politiki EU, ki v ospredje postavlja človekove pravice in človekovo dostojanstvo," je bila jasna.
Ob tem pa je še ocenila, da propadla kandidatura Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel, ki jo je zminirala trenutna oblast, pomeni veliko škodo za državo.
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