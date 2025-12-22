Ostri odzivi po napadu s solzivcem: 'Za rasizem pri nas ni prostora'

"Ostro obsojam nedavni napad na otroka in njegovo mamo na Titovem mostu v Mariboru. Vsako nasilje, še posebej nad otroki, je nedopustno. Posebej pozorni moramo biti na dejanja, ki kažejo na elemente rasnega ali etničnega sovraštva, kajti za rasizem in sovraštvo ni prostora v naši družbi," je po napadu s solzivcem v Mariboru zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar . Od pristojnih pričakuje, da bodo temeljito raziskali tako ta dogodek kot navedbe o drugih podobnih napadih.

Obsodbam se je pridružil varuh človekovih pravic. "Vsako nasilje nad otroki je nedopustno, seveda tudi dejanja, ki nosijo elemente rasnega sovraštva in nestrpnosti, saj spodkopavajo temeljne vrednote enakosti, spoštovanja in sožitja. Takšna dejanja ne smejo ostati brez jasnega in učinkovitega odziva države. Varuh pričakuje hitro, temeljito in nepristransko preiskavo ter ustrezno odgovornost storilca, hkrati pa poziva k ničelni toleranci do rasizma in sovražnega nasilja ter k okrepljenim ukrepom za zaščito otrok in ranljivih skupin v javnem prostoru," je zapisal.

Nasilje so ostro obsodili tudi na mariborski občini. "Vsako nasilje je nesprejemljivo. Če je bil motiv za dejanje rasizem, je to še dodatno opozorilo, da se moramo kot skupnost jasno, glasno in brezkompromisno postaviti proti sovraštvu, predsodkom in nestrpnosti," so zapisali na družbenem omrežju Facebook. Ob tem poudarjajo, da v Mariboru ni prostora za rasizem, nasilje in diskriminacijo. "Vsak otrok mora imeti pravico do varnega gibanja, dostojanstva in brezskrbnega otroštva – ne glede na barvo kože, poreklo ali druge osebne okoliščine. Ob tem izražamo iskreno podporo otroku in mami ter zaupamo pristojnim institucijam, da bodo dogodek preiskale," so navedli.

Že prej pa sta napad obsodila minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ter zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.