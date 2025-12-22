Naslovnica
Ostri odzivi po napadu s solzivcem: 'Za rasizem pri nas ni prostora'

Maribor, 22. 12. 2025 11.57 pred 49 minutami 3 min branja 0

Avtor:
D.L. STA
Napad se je zgodil, ko je 12-letnik skušaj z mamo prečkal Titov most.

Vrstijo se obsodbe napada na otroka v Mariboru, ki bi lahko imel tudi rasistično ozadje. "Za rasizem in sovraštvo ni prostora v naši družbi," je zapisala predsednica Nataša Pirc Musar, ki pričakuje, da bodo pristojni zadevo temeljito raziskali. "Takšna dejanja ne smejo ostati brez jasnega in učinkovitega odziva države," meni tudi varuh človekovih pravic. Policija medtem poziva vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, naj to sporočijo na 113.

"Ostro obsojam nedavni napad na otroka in njegovo mamo na Titovem mostu v Mariboru. Vsako nasilje, še posebej nad otroki, je nedopustno. Posebej pozorni moramo biti na dejanja, ki kažejo na elemente rasnega ali etničnega sovraštva, kajti za rasizem in sovraštvo ni prostora v naši družbi," je po napadu s solzivcem v Mariboru zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Od pristojnih pričakuje, da bodo temeljito raziskali tako ta dogodek kot navedbe o drugih podobnih napadih.

Preberi še Moški s solzivcem poškropil otroka, ki se je sprehajal z mamo

Obsodbam se je pridružil varuh človekovih pravic. "Vsako nasilje nad otroki je nedopustno, seveda tudi dejanja, ki nosijo elemente rasnega sovraštva in nestrpnosti, saj spodkopavajo temeljne vrednote enakosti, spoštovanja in sožitja. Takšna dejanja ne smejo ostati brez jasnega in učinkovitega odziva države. Varuh pričakuje hitro, temeljito in nepristransko preiskavo ter ustrezno odgovornost storilca, hkrati pa poziva k ničelni toleranci do rasizma in sovražnega nasilja ter k okrepljenim ukrepom za zaščito otrok in ranljivih skupin v javnem prostoru," je zapisal.

Nasilje so ostro obsodili tudi na mariborski občini. "Vsako nasilje je nesprejemljivo. Če je bil motiv za dejanje rasizem, je to še dodatno opozorilo, da se moramo kot skupnost jasno, glasno in brezkompromisno postaviti proti sovraštvu, predsodkom in nestrpnosti," so zapisali na družbenem omrežju Facebook. Ob tem poudarjajo, da v Mariboru ni prostora za rasizem, nasilje in diskriminacijo. "Vsak otrok mora imeti pravico do varnega gibanja, dostojanstva in brezskrbnega otroštva – ne glede na barvo kože, poreklo ali druge osebne okoliščine. Ob tem izražamo iskreno podporo otroku in mami ter zaupamo pristojnim institucijam, da bodo dogodek preiskale," so navedli.

Že prej pa sta napad obsodila minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ter zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Napad se je zgodil, ko je 12-letnik z mamo prečkal Titov most.
Napad se je zgodil, ko je 12-letnik z mamo prečkal Titov most.
FOTO: Shutterstock

Spomnimo

Policisti so bili o dogodku obveščeni v soboto popoldne. Neznanec na kolesu je s solzivcem od blizu poškropil 12-letnega otroka, ki se je z mamo sprehajal po mestu. Otrok je po napadu potreboval zdravniško oskrbo, v incidentu pa je bila lažje poškodovana tudi mama. Ta je v objavi na družbenih medijih opisala incident in opozorila na rasistično ozadje dogodka, saj gre za temnopoltega otroka.

Jana Ujčič je govorila z mamo napadenega otroka. Pogovor bo objavljen v oddaji 24UR, začnemo ob 18.55.

"Ugotovljeno je bilo, da sta oškodovanca lažje telesno poškodovana. V zvezi z dogodkom zbiramo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe, za katero je predvidena denarna kazen oziroma zaporna kazen do enega leta," so za STA povedali na Policijski upravi Maribor.

Občane, ki so bili priča dogodku ali bi imeli koristne informacije o osumljencu oziroma njegovem gibanju, ob tem prosijo, da te informacije sporočijo policistom na 113.

Na Policijski upravi Maribor so bili sicer o podobnem dogodku obveščeni tudi 3. novembra, ko naj bi v Mariboru moški na kolesu z neznano snovjo poškropil mlajšega moškega.

Požar v celoti uničil Sparovo pekarno, škode za 40 milijonov

Na volitve bomo odšli 22. marca

Namesto dokumenta izvlekel solzivec in napadel policista

