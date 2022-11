Drugi dan po izvolitvi je Nataša Pirc Musar prvič prestopila prag predsedniške palače in se srečala s predsednikom v odhajanju Borutom Pahorjem, ki ji je prvič tudi uradno čestital za zmago. Neformalni pogovor je bil po besedah obeh prisrčen in ljubezniv, dotaknila pa sta se tudi tem, za katere se bo Pirc Musar zavzemala v času predsedovanja. Ob Pirc Musar je bila danes tudi Ula Tomaduz, sodelavka iz njene odvetniške pisarne, ki jo je že izbrala za svojo vodjo kabineta. Dokončno bo morala svojo predsedniško ekipo sestaviti do 23. decembra, ko bo v celoti prejela vsa pooblastila predsednice in vrhovne poveljnice obrambnih sil.