Nataša Sukič prevzema vodenje poslanske skupine Levice

Z današnjim dnem vodenje poslanske skupine Levice prevzema poslanka Nataša Sukič, so sporočili iz najmanjše koalicijske stranke. "Nataša Sukič dobro pozna delo poslanske skupine in parlamenta ter vrednote, na katerih Levica gradi svojo politiko. Vodenje poslanske skupine prevzema v zahtevnem trenutku, z jasno usmeritvijo v vsebinsko delo in odgovornost do ljudi," so dodali. O spremembi so že obvestili tudi predsednici državnega zbora.
Levici so po presenetljivem odhodu Mateja Tašnerja Vatovca ostali samo trije poslanci, poleg Sukičeve še Tatjana Greif in Milan Jakopovič.
