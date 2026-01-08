Naslovnica
Slovenija

Nataša Sukič prevzema vodenje poslanske skupine Levice

Ljubljana, 08. 01. 2026 13.26 pred 1 uro 1 min branja 52

Avtor:
D.L.
V štabu Levice po referendumu

Po presenetljivem prestopu Mateja Tašnerja Vatovca v SD vodenje poslanske skupine Levice prevzema Nataša Sukič, so sporočili iz stranke. Ta ima sicer le še tri poslance.

Z današnjim dnem vodenje poslanske skupine Levice prevzema poslanka Nataša Sukič, so sporočili iz najmanjše koalicijske stranke. "Nataša Sukič dobro pozna delo poslanske skupine in parlamenta ter vrednote, na katerih Levica gradi svojo politiko. Vodenje poslanske skupine prevzema v zahtevnem trenutku, z jasno usmeritvijo v vsebinsko delo in odgovornost do ljudi," so dodali. O spremembi so že obvestili tudi predsednici državnega zbora. 

Preberi še Tašner Vatovec prestopil v SD. Vrečko: Izdal je stranko

Levici so po presenetljivem odhodu Mateja Tašnerja Vatovca ostali samo trije poslanci, poleg Sukičeve še Tatjana Greif in Milan Jakopovič


levica poslanska skupina nataša sukič matej tašner vatovec

KOMENTARJI52

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AlojzBodre
08. 01. 2026 14.53
Ostali so samo dugmiči, je rekel Pantelija.
Odgovori
0 0
Groucho Marx
08. 01. 2026 14.53
Golobarji so skrunitelji javnih financ. Ampak samo javnih. Na njihovih nezakonitih popoldanskih fušarskih doojih se nabirajo bogati plusi... iz javnih sredstev...
Odgovori
0 0
zmago56
08. 01. 2026 14.47
Ples levice se končuje.
Odgovori
+4
4 0
biggbrader
08. 01. 2026 14.43
Ko Nataša postane šefica, potem vemo kje smo !
Odgovori
+4
4 0
JApajaDAja
08. 01. 2026 14.54
s katero zastavo bo jurišala na volilce ?
Odgovori
0 0
Odisej25
08. 01. 2026 14.42
Očitno imajo SDSovci radi izdajalce in zato jih je v njihovih vrstah največ. Malo sem preverjal, SDS je zapustilo vsaj 30mvidnih predstavnikov stranke, če gremo na lokalne nivoje še več. Zelo vidnih takih kot je bil nekdanji podpredsednik Hvalica pa je vsaj 15 . Ni kaj, največ izdajalcev je zgodovinsko zbranih v SDS in to že od 2 SV naprej.
Odgovori
-4
0 4
biggbrader
08. 01. 2026 14.44
Od razburjenja ste vse pojme pomešali !
Odgovori
+3
3 0
frenk7
08. 01. 2026 14.40
Levica je s tem samo pridobila,.... delo Aste in Luke Mesca bo Levico zagotovo pripeljalo v parlament, ker ju rabimo, da bosta krotila apetite kapitala in janšizma tudi v naslednjem mandatu.
Odgovori
-3
1 4
Informatik u klet
08. 01. 2026 14.39
Cela klet se je priklopila pred volitvami đizs
Odgovori
-4
0 4
boslo
08. 01. 2026 14.38
Mesec skoči k atiju Golobu, pa bo Sukicka delala kaj?
Odgovori
+1
2 1
frenk7
08. 01. 2026 14.37
Kdo je šel,.... kam je šel,... je več kot očitno, da ne spada v Levico, da se je pokvaril in bo Levica brez njega še uspešnejša na volitvah in še višje na lestvici ne skorumpiranih strank in posameznikov
Odgovori
+0
2 2
Franci123
08. 01. 2026 14.27
Sukičeva še teh dveh poslancev ki sta ostala ni sposobna vodit
Odgovori
+6
8 2
frenk7
08. 01. 2026 14.41
Za ta dva ni nevarno, da ji kakšen uide na streho in bo potem sramota v javnosti.
Odgovori
-2
0 2
wsharky
08. 01. 2026 14.26
Nataša in naš Mahnič sta edina resna poslanca
Odgovori
-1
2 3
blackwizard
08. 01. 2026 14.23
Levica je stranka, katera dela kontra Sloveniji, ljubi migrante in priseljence,ter nvo lenuhe. Nikoli več v parlament!!
Odgovori
+12
12 0
Informatik u klet
08. 01. 2026 14.19
Ena boljših strank v Slovenji. Člani pa neskorumpirani ljudje
Odgovori
-12
1 13
boslo
08. 01. 2026 14.20
Pijan, pa ura komaj 2
Odgovori
+7
9 2
biggbrader
08. 01. 2026 14.21
Za afneguncat !
Odgovori
+6
6 0
Rudar
08. 01. 2026 14.21
To ni samo alkohol, nekaj močnejšega mora bit.
Odgovori
+7
8 1
Rožle Patriot
08. 01. 2026 14.27
Aja, .. zadrogiran pa res .. !!!
Odgovori
+3
3 0
Informatik u klet
08. 01. 2026 14.28
Jah na Pingotu nisem to je sigurno
Odgovori
-3
0 3
boslo
08. 01. 2026 14.30
Vidimo
Odgovori
0 0
Informatik u klet
08. 01. 2026 14.32
Ne skrbi zame ti boš itak volil neskormupirani SDS 😂😂🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+0
2 2
boslo
08. 01. 2026 14.38
Pljuc tudi na njih
Odgovori
0 0
osservatore
08. 01. 2026 14.18
Upamo, da Levica odide na smetišče zgodovine.
Odgovori
+9
9 0
pager
08. 01. 2026 14.17
najtežje je biti šef sam sebi
Odgovori
+5
5 0
Odisej25
08. 01. 2026 14.16
Janševci se veselijo, ker oni v svjem bistvu imajo radi izdajalce. To izhaja že iz NOB, ko so bili izdajalci. In zdaj se veselijo izdaje. Vedno so bili in vedno bodo izdajalci in vsak izdajalec je za njih junak.
Odgovori
-9
2 11
MasteRbee
08. 01. 2026 14.15
Če ves mandat deluješ proti postulatom svojih volivcev, potem lahko samo pobegneš pred dnevom resnice.
Odgovori
+7
7 0
kala 09
08. 01. 2026 14.15
Še malo in odšla na smetišče zgodovine .
Odgovori
+9
9 0
Odisej25
08. 01. 2026 14.13
Stranko Levica sta izdala dva. Koliko jih je izdalo SDS? seznam je dolg, od Čuša, Hvalice preko Logarja, Irglove itd. Pučko, veliki izdajalec. SDS so zapustili vsi tisti, ki jim janšev absolutizem ni ustrezal in ne pozabit , kaj je izjavila t.i. mati SDS gosoa Vera Ban. rekla je : ''Janša nima prav.?? in izstopila iz stranke.
Odgovori
-8
2 10
boslo
08. 01. 2026 14.15
Hočeš povedat, da ni razlik med njimi. Se ne bi mogel bolj strinjat. Upam, da jim ne boš dal glasu na volitvah
Odgovori
+1
2 1
peresni
08. 01. 2026 14.12
Ne skrbimo ...desni bodo baje oskrbo za starejše, penzije in socialko krili iz subvencij RKC in tajkunov. Diletanti iz SDS NSi skrunitelji grobov in spomenikov.
Odgovori
-5
2 7
biggbrader
08. 01. 2026 14.24
Upam da primaknejo kaj lewi Jankovićevi tajkuni; iz nogavic !
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
