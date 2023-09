Natečajna komisija tudi Jušića ocenila kot primernega kandidata za šefa Policije

Boštjan Poklukar bo lahko med primernimi kandidati izbral tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši za razpisani položaj in ga predlagal v imenovanje vladi, so ob tem za STA navedli na ministrstvu za javno upravo. Slednje torej pomeni, da bi lahko vlada o tem, kdo bo zasedel mesto generalnega direktorja Policije, odločala že na četrtkovi redni seji.

Na javni razpis za prvega moža Policije sta sicer prispeli le dve prijavi, prijavo sta torej podala le Jušić in Lindav. Kandidat za generalnega direktorja mora imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v Policiji in najmanj osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju.