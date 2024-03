Ob dvojnem jubileju zveze Nato razstava v Parku vojaške zgodovine

"Nedavni svetovni dogodki so zgovorno pokazali, da je Nato tako pomemben in enoten kot vedno. Leta 2024 je tako pomemben, kot je bil leta 2004 ali leta 1949. Švedska je svoje mesto zasedla šele letos, številne druge države pa so izrazile svoje želje po članstvu," je v izjavi povedala britanska veleposlanica v Sloveniji Tiffany Sadler.

Vendar pa je ob letošnji 20. obletnici priključitve Slovenije zvezi Nato slišati, da sodelovanje naše države v tej organizaciji ne uživa več velike podpore med državljani. Državni sekretar Damir Črnčec je optimističen: "Podatki, ki so v javnosti, razvidni skozi ankete, so na ravni tega referenduma iz leta 2003. Prav nič se ni spremenilo. Opredeljenih glasov je več kot 60 odstotkov. Slovenci se dobro zavedamo, da je tako Evropska unija kot zveza Nato tista garancija, da bomo živeli v miru in prosperiteti tudi naprej."

Med Natove članice si želi tudi Ukrajina in vsi sogovorniki na današnji okrogli mizi so bili enotni, da bo to nekega dne tudi postala. Do konca vojne pa ji bodo pomagali pri oboroževanju, da bi tako lažje premagala ruskega agresorja.

Ne glede na to, da Slovenija finančno najmanj prispeva v zvezo Nato, to nikakor ne vpliva na njeno kredibilnost, je še prepričan Črnčec. "Slovenci in Slovenska vojska sodelujejo v mirovnih operacijah v tujini že mnogo let. V Natu smo po odstotku naših vojakov, ki so na teh operacijah, v samem vrhu. To vedo tudi naši partnerji v Natu. Slovenija je na poti modernizacije in tudi dviga obrambnih izdatkov. Spomnimo se, da še nekaj let nazaj velika večina Nato zaveznic ni namenjala dveh odstotkov za obrambo," je še dejal.

V zvezi se sicer razmišlja, da bi sedanje priporočilo 2,5 odstotkov BDP za vojaške potrebe v prihodnje zvišali na tri odstotke. Vendar se o tem zaenkrat le razmišlja. "Razumeti pa moramo, ne glede na to kolikšen odstotek bo država namenila za svoje vojaške sile, da to delamo zase in ne za zvezo Nato," je še dejal državni sekretar v slovenskem obrambnem ministrstvu.