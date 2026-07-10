Nato ni štel za 360 milijonov evrov infrastrukturnih projektov

Dokument je označen z določeno stopnjo zaupnosti, zato so tudi podatki ohlapnejši, so za Televizijo Slovenija pojasnili na ministrstvu za obrambo.

Z ministrstva so sporočili, da Natov sekretariat med obrambne izdatke ni štel predvsem prometne infrastrukture v vrednosti 360 milijonov evrov. Zveza Nato je zavrnila, da se med obrambne stroške šteje gradnja železniške postaje v Ljubljani in na primer povečevanje pristaniških zmogljivosti v Luki Koper. V Bruslju se niso strinjali niti s tem, da se med obrambne stroške šteje rekonstrukcija in razširitev tako primorske kot tudi štajerske avtoceste, čeprav spadata v tako imenovani Natov koridor oziroma evropsko omrežje vojaške mobilnosti, navaja televizija.

Upoštevali niso niti graditve drugega železniškega tira Koper-Divača in povečanja nekaterih transportnih zmogljivosti za Slovenske železnice, ki jih je prejšnja vlada prav tako uvrstila med obrambne izdatke.

Kljub zmedi z lanskimi odstotki za obrambo je vlada Roberta Goloba od začetka mandata izdatke za obrambo z 1,3 odstotka BDP po Natovih analizah zvišala na 1,57 odstotka. V denarju to pomeni dvig s približno 740 milijonov evrov na nekaj več kot milijardo evrov.