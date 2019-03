'Edina resna obramba pred terorizmom, kibernetskimi napadi ...'

Slovenija, ki je bila v okviru nekdanje Jugoslavije in v času blokovske delitve sveta del neuvrščenih držav, si je z osamosvojitvijo zadala za cilj, da postane članica vseh pomembnejših globalnih in tudi evroatlantskih organizacij, tako Evropske unije kot Nata.

Polnopravna članica zavezništva je Slovenija skupaj z Bolgarijo, Estonijo, Latvijo, Litvo, Romunijo in Slovaško postala 29. marca 2004. Leta 2009 sta se zavezništvu pridružili še Hrvaška in Albanija, predvidoma prihodnje leto se mu bo še Severna Makedonija in Nato bo štel 30 držav članic.

Rupel, ki je bil eden najglasnejših zagovornikov vstopa v Nato, je kritičen do slovenske levice, ki da jo "Nato spravlja v zadrego", saj si po njegovem mnenju želijo vrnitve v socializem in k neuvrščenosti."Ko ne bi bili člani Nata, te zadrege ne bi bilo."Očita jim tudi, da ovirajo razvoj slovenske vojske.

Rupel sicer pravi, da so slovenski odnos do Nata težave spremljale tudi po letu 2004. Po njegovih besedah je bila Slovenija poleg Srbije edina nekdanja socialistična država, ki se je hotela izogniti članstvu. Po vstopu so se razkrili nekateri nasprotniki, ki so prej sicer uradno podpirali včlanitev, je opozoril Rupel. Ti so po njegovih besedah predvsem po letu 2008 naredili vse, da bi paralizirali razvoj Slovenske vojske.

Upala je, da bo že med prvimi povabljenkami v zavezništvo iz nekdanjega vzhodnega bloka, a je leta 1999 ob prvi širitvi Nata zgolj na Češko, Madžarsko in Poljsko doživela hladen tuš. Povabilo v članstvo je dobila šele na vrhu v Pragi leta 2002. Kot se spominja tedanji slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel , so ZDA bolj odprla vrata tudi zaradi terorističnih napadov 11. septembra 2001.

Glede tesnejšega obrambnega sodelovanja znotraj EU je Rupel menil, da je to najbrž nujno, vendar ne kot nadomestilo Nata. Pri tem je poudaril, da mora Evropa braniti svoje zunanje meje, predvsem na vzhodu in jugu. Prav tako bo morala urediti vprašanje migracij. "Zanje in za varovanje evropskih meja bodo potrebne velike investicije, kar bo prizadelo evropsko udobno življenje. Pri tem mislim, da bomo morali biti bolj popustljivi na vzhodu kot na jugu," je dejal Rupel.

Ob tem priznava, da so bile ZDA občasno tudi izolacionistične, kar se zdaj ponavlja "v blagi obliki". "Mislim, da je Evropa bolj kriva za napetosti kot Amerika", ki ima interese tudi na Pacifiku in v Aziji, meni Rupel, a v isti sapi doda, da "nas več stvari druži, kot nas ločuje".

"Nekateri v Evropi pozabljajo, da so nas Američani reševali v treh vojnah: prvi, drugi in hladni," je poudaril Rupel, ki je vodil slovensko diplomacijo v času vstopa v Nato.

Nekdanji slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel pravi, da je Nato trenutno edina resna evropska obramba pred podiranjem schengenske meje, pred terorizmom, kibernetičnimi napadi in drugimi grožnjami. Brez Nata bi bila Evropa nezaščitena, brez zavezništva Slovenija ne bi mogla preživeti kot samostojna in dostojna država, je prepričan.

Da članstvo v Natu Sloveniji omogoča, da z omejenimi sredstvi, ki jih namenja obrambi, "doseže več in bolje", meni tudi aktualni obrambni minister Karl Erjavec : "Članstvo v Natu nam zagotavlja tudi varnostne garancije, ki nam kljub majhni verjetnosti konvencionalnega napada omogočajo opustitev koncepta samozadostnosti za zagotavljanje obrambe, kar bi sicer zahtevalo znatno večja sredstva za obrambo." Poleg tega se je Nato izkazal za branik liberalne demokracije, človekovih pravic in skupnih evroatlantskih vrednot nasploh. S članstvom v Natu je Slovenija utrdila svoje mesto med stabilnimi demokracijami v Evropi in svetu, poudarjajo na slovenskem zunanjem ministrstvu.

Nato je mednarodna vojaško-politična organizacija držav za sodelovanje na področju obrambe, ki je bila ustanovljena leta 1949. Na ustanovnem zasedanju zveze so bile prisotne Belgija, Danska, Francija, Islandija, Italija, Kanada, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Združeno kraljestvo in ZDA.

"Vstop v Nato je velik dosežek za sedmerico držav," je dejal Bush. Bush je novinkam v nagovoru izrekel dobrodošlico v zavezništvu ter se jim zahvalil za prijateljstvo. Kot je dejal, so bile te države nekdaj "ujetnice imperija", zdaj pa se vključujejo v severnoatlantsko zavezništvo, kjer bodo kot enakopravne in svobodne partnerice prispevale k skupni obrambi, prinesle pa bodo tudi "moralno jasnost".

S predajo ratifikacijskih listin je Slovenija 29. marca 2004 uradno postala članica zavezništva, skupaj z Bolgarijo, Estonijo, Latvijo, Litvo, Romunijo in Slovaško. Predsednik vlade Tone Rop je v Washingtonu kot prvi med premieri sedmih novih članic ameriškemu državnemu sekretarju Colinu Powellu predal listine o pristopu k zavezništvu. Slovesne predaje listin depozitarju Severnoatlantske pogodbe iz leta 1949 se je udeležil tudi zunanji minister Dimitrij Rupel, ameriški predsednik George Bush pa je ob tej priložnosti v Beli hiši pripravil slovesnost, ki se je je udeležilo kar okoli 4000 gostov. Z vstopom v Nato so varovanje slovenskega zračnega prostora v okviru zavezništva prevzela italijanska letala.

Slovenija je po besedah generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga cenjena zaveznica, ki na številne načine prispeva k skupni varnosti in obrambi. Zavezniki tudi sicer priznavajo Sloveniji pomemben prispevek v operacijah, zlasti v misiji Kfor na Kosovu, slovenski vojaki pa so vedno deležni pohval.

Med ključnimi dogodki v Sloveniji v času članstva Erjavec izpostavlja zaključek integracije Slovenske vojske (SV) v zavezniško vojaško strukturo leta 2009, s čemer je SV dokazala sposobnost delovanja skupaj z zaveznicami. Pomemben dogodek je bila certifikacija deklariranih sil za Nato (bataljona JRKB in zdravstvene enote Role-2), s čimer je Slovenija dokazala, da prispeva dogovorjene zmogljivosti v sistem kolektivne obrambe. Izpostavil je še napotitev bataljona SV na Kosovo. "To je bil doslej največji prispevek v zgodovini sodelovanja v mednarodnih operacijah in nas uvršča ob bok najsposobnejših vojska," je dejal.

Med ključne operacije sodi misija v Afganistanu, kjer je bil Nato v bojne operacije proti talibanom in izgradnjo države vpleten dolgih 13 let. Bojna misija Isaf se je po številnih žrtvah zlasti med ameriškimi in britanskimi vojaki decembra 2014 sicer končala, vloga Nata v deželi pod Hindukušem pa se je spremenila v svetovalno za afganistanske varnostne sile.

Po koncu hladne vojne se je Nato preoblikoval tudi v ključno organizacijo za izvajanje globalnega miru in varnosti. To se je zlasti izkazalo z mirovnimi operacijami na območju nekdanje Jugoslavije, na Kosovu ter v Bosni in Hercegovini.

To je pomembna garancija ozemeljske celovitosti članic zavezništva, ki so večinoma manjše države, in odvrača morebitne večje agresorje, saj bi se ob napadu soočili z odgovorom celotnega zavezništva.

Zavezništvo si od svojega nastanka prizadeva za kolektivno obrambo ter pravično in trajno miroljubno ureditev v severnoatlantskem prostoru, ki bi temeljila na skupnih vrednotah demokracije, človekovih pravic in vladavine prava. Predstavlja varnostni dežnik za ZDA, Kanado in zlasti Evropo pred konvencionalnim in jedrskim napadom.

Slovenija mora prevzeti pravičen delež bremena in odgovornosti, meni tudi Erjavec. "K temu smo se zavezali ne le zaradi zavezništva, temveč in predvsem za zagotavljanje ustreznih sil in zmogljivosti za zagotavljane nacionalne varnosti, posledično pa tudi kolektivne varnosti,"poudarja Erjavec in dodaja, da je vlada pripravila ambiciozen načrt dviga obrambnih izdatkov v naslednjih letih, "ki bodo stremeli k izpolnjevanju tega skupaj sprejetega cilja".

A več je opozoril glede obrambnih izdatkov, kjer Slovenija že dlje časa caplja na repu zaveznic. Na to je osebno v Ljubljani oktobra lani opozoril tudi Stoltenberg. Tedaj je premier Marjan Šarec zagotovil, da se Slovenija zaveda obveznosti, ki niso le obveznosti do Nata, ampak gre za vlaganje v varnost države.

Po zagotovilih Natovih vojaških poveljnikov so sicer tovrstne težave zveze predvsem politične, medtem ko je Nato po moči in učinkovitosti daleč najuspešnejše zavezništvo na svetu.

70-letnico zveze nameravajo zato slovesno obeležiti že ob obletnici podpisa Severnoatlantske pogodbe s srečanjem zunanjih ministrov 4. aprila v Washingtonu, decembra pa tudi s posebnim vrhom v Londonu, kjer je imel Nato prvi sedež.

"Novi časi" pa pred Nato postavljajo tudi nove izzive. "Vojaške in hibridne grožnje, kibernetski napadi, terorizem, ilegalne migracije, nestabilnost v neposredni soseščini, vse to in še mnogi drugi izzivi predstavljajo skupno skrb in izziv tako za Nato kot EU. Razvoj in krepitev sodelovanja na področju varnosti in obrambe v okviru EU tako ne podvaja naporov Nata, ki je še vedno temelj kolektivne obrambe, ampak krepi evropski steber znotraj Nata," meni Erjavec.

"Nato in EU vidimo kot naravna partnerja, ki si delita skupne vrednote in strateške interese v soočanju s skupnimi izzivi. Sodelovanje in prispevki Slovenije v Nato in EU se med seboj komplementarno dopolnjujejo in krepijo zmogljivosti in varnost Slovenije," je še poudaril.

Z izbruhom ukrajinske krize je v ospredje Natovih varnostnih izzivov znova prišla Rusija. "Zavezništvo si ne želi konfrontacije z Rusijo, vendar hkrati jasno in odločno varuje načela in demokratične vrednote zavezništva ter mir, varnost in stabilnost vseh svojih zaveznic," je glede tega vprašanja poudaril Erjavec.

"Slovenija se pridružuje skupnim stališčem zavezništva in podpira zavezniške odločitve za krepitev odvračalne in obrambne drže ob sočasnem nadaljevanju dialoga," je še poudaril in dodal, da Slovenija skladno s temi zavezami tudi prispeva svoje sile in sodeluje s kontingentom v okviru okrepljene prednje prisotnosti v Latviji.

Minister je spomnil še, da Nato podrobno spremlja tudi aktivnosti Kitajske in njen potencialni vpliv oziroma izziv za varnost in stabilnost evroatlantske družine. "Vsekakor ni mogoče spregledati širših vidikov varnosti in pomembnih globalnih akterjev, med katere vsekakor sodi tudi Kitajska," še meni Erjavec.