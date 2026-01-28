Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenija brez komentarja na Trumpove žaljive besede

Ljubljana, 28. 01. 2026 12.57 pred 25 minutami 4 min branja 22

Avtor:
Maruša Slana
Slovenski vojak v Afganistanu

Ameriški predsednik Donald Trump je v minulih dneh poskrbel za razburjenje članic zavezništva Nato, potem ko je izjavil, da so se v Afganistanu izogibale prvim bojnim vrstam. Njegove žaljive komentarje so obsodili številni evropski voditelji. Najbolj kritični so bili v Veliki Britaniji, ki je zabeležila drugo največje število vojaških žrtev v konfliktu. Po intervenciji britanskega kralja Karla III. je sledil Trumpov hvalospev britanski vojski, a brez neposrednega opravičila. Slovenija, ki je na dve misiji Nata v Afganistan poslala skupno skoraj 1400 vojakov, je medtem z odzivi na stališče ZDA veliko bolj zadržana.

Donald Trump je prejšnji teden izjavil, da so se sile članic Nata med vojno v Afganistanu po terorističnih napadih 11. septembra 2001 izogibale fronti. Ponovil je tudi, da ni prepričan, ali bi Nato stal ob strani ZDA, če bi ga potrebovali.

V luči sodelovanja Slovenije v vojnah v Iraku in Afganistanu smo na ministrstvi za obrambo in zunanje zadeve ter na kabinet predsednika vlade naslovili vprašanje, kako komentirajo Trumpove žaljive komentarje.

Na ministrstvu za zunanje zadeve izjav ameriškega predsednika niso neposredno komentirali. Namesto tega so poudarili, da Slovenija v okviru Nata deluje odgovorno in v skladu s prevzetimi obveznostmi.

"Enotnost in zaupanje sta temelj Natove odvračalne in obrambne drže. Slednje vključuje tako Natovo odzivanje na aktualne geopolitične in varnostne izzive kot tudi operacije odvračanja in kolektivne obrambe ter operacije mednarodnega kriznega upravljanja," so zapisali.

Na vprašanje, ali so o stališču ZDA do vloge članic Nata v Afganistanu govorili z odpravnikom poslov na ameriškem veleposlaništvu v Sloveniji, pa so odgovorili, da redno in odprto komunicirajo z ameriško stranjo glede vseh aktualnih vprašanj.

Na ministrstvu za obrambo medtem pravijo, da ne komentirajo izjav tujih državnikov, iz kabineta premierja Roberta Goloba pa odgovorov do objave članka nismo prejeli.

Vrnitev slovenskih vojakov iz Afganistana leta 2021.
Vrnitev slovenskih vojakov iz Afganistana leta 2021.
FOTO: Slovenska vojska

Skoraj 1400 slovenskih vojakov in štirje incidenti

Maja 2021, po ameriškem umiku iz Afganistana, so se v domovino vrnili tudi slovenski vojaki, pripadniki 13. slovenskega kontingenta, ki so delovali na misiji Odločna podpora. Napoteni pripadniki zavezništva so od začetka leta 2015 v Afganistanu na misiji usposabljali, svetovali in pomagali afganistanskim varnostnim silam ter ustanovam.

Pred tem je Nato na poziv OZN in afganistanske vlade avgusta 2003 prevzel poveljevanje silam operacije Isaf, kar je bila prva Natova operacija zunaj njegovega območja. Prvi pripadniki Slovenske vojske so naloge v operaciji Isaf, skladno s sklepom vlade, prevzeli marca 2004. Zadnji, 21. kontingent SV v silah Isaf, se je v Slovenijo vrnil 25. decembra 2014.

V Afganistanu je največ pripadnikov Slovenske vojske delovalo leta 2011 (v dveh izmenah skupno 179), do leta 2021 pa jih je bilo v državo v obeh operacijah napotenih skoraj 1400.

V več kot 17-letnem delovanju v državi so zabeležili štiri izredne dogodke, v katerih so bili poškodovani slovenski vojaki. Leta 2005 so štirje pripadniki med patruljo zapeljali na mino, ki je eksplodirala. Pri tem niso utrpeli hujših poškodb, eden je sicer kasneje imel težave s sluhom. Leta 2011 je bila v bombnem napadu ranjena civilna strokovnjakinja, pripadnica slovenskega kontingenta. Zaradi detonacije je dobila površinsko rano, hujših poškodb pa jo je rešilo dejstvo, da je bila v pisarni za zaprtimi vrati.

Dve leti kasneje so bili slovenski vojaki udeleženi v strelskem spopadu s talibanskimi uporniki, a pri tem niso bili poškodovani. Leta 2014 pa je bil pri opravljanju nalog v nogo ranjen slovenski vojak.

Natova misija v Afganistanu se je zaključila leta 2021 po umiku ameriških sil.
Natova misija v Afganistanu se je zaključila leta 2021 po umiku ameriških sil.
FOTO: AP

Evropski voditelji kritični do Trumpa

Do izjav ameriškega predsednika so bili medtem veliko bolj kritični nekateri evropski voditelji. Največje razburjenje je Trump povzročil v Veliki Britaniji.

Britanski premier Keir Starmer je Trumpove izjave označil za žaljive in grozljive, oglasil se je tudi princ Harry, ki je prav tako služil v Afganistanu. Kot je dejal, si žrtve vojakov zaslužijo, da se o njih govori resnicoljubno in s spoštovanjem.

Preberi še Princ Harry ogorčen nad Trumpovo izjavo: 'Natovi vojaki si zaslužijo spoštovanje'

Guardian je poročal, da je zaradi Trumpovih žalitev interveniral celo britanski kralj Karel III. Prek zasebnih kanalov naj bi izrazil zaskrbljenost, nekaj ur kasneje pa je Trump nato na omrežju Truth Social britanske vojake označil za "največje med borci".

Francoski predsednik Emmanuel Macron je besede predsednika ZDA medtem označil za nesprejemljive, enako je menila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni.

Preberi še Po kritikah Trumpov hvalospev britanski vojski: 'Največji med vsemi borci'

Po terorističnih napadih v ZDA 11. septembra 2001 je bil prvič in edinkrat aktiviran 5. člen Severnoatlantske pogodbe, ki pravi, da je napad na eno članico Nata napad na vse. Številne članice zavezništva so prispevale sile in opremo s ciljem izkoreninjenja islamističnih skupin v Afganistanu.

Do leta 2021, ko so ZDA umaknile svoje sile iz države, je bilo v konfliktu ubitih več kot 3500 vojakov, od tega približno dve tretjini ameriških. Velika Britanija je utrpela drugo največje število vojaških žrtev v konfliktu, in sicer 457.

slovenska vojska nato donald trump

Zadeva Karigador: KPK iz odločanja izločila namestnika Kocjana

Levici se je pridružila Biserka Marolt Meden

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ZLATKO JAKLIN
28. 01. 2026 13.20
IVAN CANKAR (1876-1918) - HLAPCI "Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje. Gospodar se menja, bič pa ostane, in bo ostal za vekomaj; zato, ker je hrbet skrivljen, biča vajen in željan!"
Odgovori
0 0
Prototip
28. 01. 2026 13.18
Slovenija, ki je na dve misiji Nata v Afganistan poslala skupno skoraj 1400 vojakov, je medtem z odzivi na stališče ZDA veliko bolj zadržana.,,,,,,,,,ne Slovenija,zadržane so ritke politične brezjajčne,,,,ven iz nata,če ne bo država bankrotirala,ker nikoli ne bodo imeli zadost,,,,,če bi bili nevtralni,.kot to vidijo v stranki Resnica in se ne vmešavamo v vsak konflikt,,bi lahko mirno živeli,,,,,,ne pa da se povsod vmešavajo,,,našo kljukci,
Odgovori
+3
3 0
prost1
28. 01. 2026 13.18
Edini pravilni odziv. Na bolnikove uzjave se enostavno ne oziraš.
Odgovori
0 0
Rudar
28. 01. 2026 13.18
Kaj je pa za komentirat te neumnosti. Sej vsak dan spoha eno novo.
Odgovori
+1
1 0
Vlahek
28. 01. 2026 13.18
Ojeeeeeej kok smo užaljeni ahhhhhh ,k******
Odgovori
+1
1 0
PanterSLO
28. 01. 2026 13.18
Ta geriatrik je nekaj najboljšega, kar se je zgodilo evropski uniji in nekaj najslabšega, kar se je zgodilo Ameriki.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
28. 01. 2026 13.17
Mene zanima kdo in kdaj se bo kdo opravičil komu za vse nedolžne ljudi ki so umrli v teh akcijah po svetu
Odgovori
+2
2 0
Minifa
28. 01. 2026 13.16
NATO brez ZDA je NČ od NČ...
Odgovori
+0
1 1
Prototip
28. 01. 2026 13.22
Torej je treba izstopit in naredi evropsko vojsko,,ne pa kupovat orožje od tega psiho pata,,,imamo vse v evropi,kar imajo oni,pa še denar bo ostal v eu...
Odgovori
0 0
Curie
28. 01. 2026 13.15
Seveda,da slo ni komentirala nic,saj nema prava glasanja.
Odgovori
+0
2 2
suleol
28. 01. 2026 13.14
je izjavil trump da evropa veccni ista ko je vidwl ljudi, ja halo sej so se zalaufal prot evropi ko je amerika zacela napadat hvala lepa
Odgovori
0 0
NeXadileC
28. 01. 2026 13.13
Najbolj kritični so bili v Veliki Britanij, - ker Trump napada in demontira njihov tradicionalni imperjalistični model, s katerim tudi AmerikA držijo pod svojo kontrolo, svetovno razmerje moči, te finančne tokove, Miss. MoneyPenny.
Odgovori
0 0
suleol
28. 01. 2026 13.12
tok smo se zanesli na ameriko da ce nam obrne hrbet smo gotovi, realno se ni nic zlagal
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
28. 01. 2026 13.12
Sam pa sem tako ponosen,da SDS podpira žaljenje Nato vojakov od Trumpa.
Odgovori
+3
3 0
Kameleon Kiddo
28. 01. 2026 13.10
Ce kdo misli da je slovenija suverena.drzava na podrocju zunanje politike in ne vatikanska provinca kot eni vemo ze od leta 1991.....naj se enkrat doooobro premisli. Plus tehnicno blokiran izstop iz eu in nato? A smo suvereni? Ne nismo.
Odgovori
+3
4 1
Ricinus
28. 01. 2026 13.09
Kdor molči, desetim odgovori
Odgovori
+3
3 0
Yon Dan
28. 01. 2026 13.08
Ima prav. Vsi EU nato mehkužci, poženščeni moški, hodijo na misije zaradi denarja, da si potem kupujejo tangice, šminke, parfume, hodijo na potovanja.....
Odgovori
-1
2 3
Sandokkan
28. 01. 2026 13.08
Slo 'vojaki' so 1 pri šli ven iz baze; so jih oropali in ukradli vso orožje in računalnike! :))
Odgovori
-3
1 4
suleol
28. 01. 2026 13.15
pri nas doma ja
Odgovori
0 0
SpamEx
28. 01. 2026 13.06
držali so vrečo USA teroristom sedaj pa jokajo kar nekaj
Odgovori
+3
4 1
WolfeWoof
28. 01. 2026 13.06
Oučke se bojijo Melanije čeprou se ona sramuje da je Slovenka jo hvalijo kot da je boginja. Sama sramota.
Odgovori
+2
3 1
JApajaDAja
28. 01. 2026 13.01
v r slo čakajo na dovoljenje iz eu....
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469