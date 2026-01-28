Slovenija brez komentarja na Trumpove žaljive besede

Donald Trump je prejšnji teden izjavil, da so se sile članic Nata med vojno v Afganistanu po terorističnih napadih 11. septembra 2001 izogibale fronti. Ponovil je tudi, da ni prepričan, ali bi Nato stal ob strani ZDA, če bi ga potrebovali. V luči sodelovanja Slovenije v vojnah v Iraku in Afganistanu smo na ministrstvi za obrambo in zunanje zadeve ter na kabinet predsednika vlade naslovili vprašanje, kako komentirajo Trumpove žaljive komentarje. Na ministrstvu za zunanje zadeve izjav ameriškega predsednika niso neposredno komentirali. Namesto tega so poudarili, da Slovenija v okviru Nata deluje odgovorno in v skladu s prevzetimi obveznostmi. "Enotnost in zaupanje sta temelj Natove odvračalne in obrambne drže. Slednje vključuje tako Natovo odzivanje na aktualne geopolitične in varnostne izzive kot tudi operacije odvračanja in kolektivne obrambe ter operacije mednarodnega kriznega upravljanja," so zapisali. Na vprašanje, ali so o stališču ZDA do vloge članic Nata v Afganistanu govorili z odpravnikom poslov na ameriškem veleposlaništvu v Sloveniji, pa so odgovorili, da redno in odprto komunicirajo z ameriško stranjo glede vseh aktualnih vprašanj. Na ministrstvu za obrambo medtem pravijo, da ne komentirajo izjav tujih državnikov, iz kabineta premierja Roberta Goloba pa odgovorov do objave članka nismo prejeli.

Vrnitev slovenskih vojakov iz Afganistana leta 2021. FOTO: Slovenska vojska

Skoraj 1400 slovenskih vojakov in štirje incidenti

Maja 2021, po ameriškem umiku iz Afganistana, so se v domovino vrnili tudi slovenski vojaki, pripadniki 13. slovenskega kontingenta, ki so delovali na misiji Odločna podpora. Napoteni pripadniki zavezništva so od začetka leta 2015 v Afganistanu na misiji usposabljali, svetovali in pomagali afganistanskim varnostnim silam ter ustanovam. Pred tem je Nato na poziv OZN in afganistanske vlade avgusta 2003 prevzel poveljevanje silam operacije Isaf, kar je bila prva Natova operacija zunaj njegovega območja. Prvi pripadniki Slovenske vojske so naloge v operaciji Isaf, skladno s sklepom vlade, prevzeli marca 2004. Zadnji, 21. kontingent SV v silah Isaf, se je v Slovenijo vrnil 25. decembra 2014. V Afganistanu je največ pripadnikov Slovenske vojske delovalo leta 2011 (v dveh izmenah skupno 179), do leta 2021 pa jih je bilo v državo v obeh operacijah napotenih skoraj 1400. V več kot 17-letnem delovanju v državi so zabeležili štiri izredne dogodke, v katerih so bili poškodovani slovenski vojaki. Leta 2005 so štirje pripadniki med patruljo zapeljali na mino, ki je eksplodirala. Pri tem niso utrpeli hujših poškodb, eden je sicer kasneje imel težave s sluhom. Leta 2011 je bila v bombnem napadu ranjena civilna strokovnjakinja, pripadnica slovenskega kontingenta. Zaradi detonacije je dobila površinsko rano, hujših poškodb pa jo je rešilo dejstvo, da je bila v pisarni za zaprtimi vrati. Dve leti kasneje so bili slovenski vojaki udeleženi v strelskem spopadu s talibanskimi uporniki, a pri tem niso bili poškodovani. Leta 2014 pa je bil pri opravljanju nalog v nogo ranjen slovenski vojak.

Natova misija v Afganistanu se je zaključila leta 2021 po umiku ameriških sil. FOTO: AP

Evropski voditelji kritični do Trumpa

Do izjav ameriškega predsednika so bili medtem veliko bolj kritični nekateri evropski voditelji. Največje razburjenje je Trump povzročil v Veliki Britaniji. Britanski premier Keir Starmer je Trumpove izjave označil za žaljive in grozljive, oglasil se je tudi princ Harry, ki je prav tako služil v Afganistanu. Kot je dejal, si žrtve vojakov zaslužijo, da se o njih govori resnicoljubno in s spoštovanjem.

Guardian je poročal, da je zaradi Trumpovih žalitev interveniral celo britanski kralj Karel III. Prek zasebnih kanalov naj bi izrazil zaskrbljenost, nekaj ur kasneje pa je Trump nato na omrežju Truth Social britanske vojake označil za "največje med borci". Francoski predsednik Emmanuel Macron je besede predsednika ZDA medtem označil za nesprejemljive, enako je menila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni.