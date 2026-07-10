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Slovenija

Prezelj: Majhne države, ki se jim 'fučka' za obrambo, so najbolj ogrožene

Ljubljana, 10. 07. 2026 10.36 pred 42 minutami 3 min branja 38

Avtor:
Nicol Vujović
Nato

Po napovedi oziroma željah Stevanovića, da bi lahko skupaj z lokalnimi volitvami, ki bodo potekale 15. novembra, razpisali še referendumsko vprašanje o članstvu v Natu, so odzivi različni. Na političnem parketu so nekateri trdno proti, medtem ko drugi, denimo Levica, podpirajo izstop iz Nata. Kaj pa pravijo na to strokovnjaki? Kako bi izstop iz Nata vplival na Slovenijo in kakšne posledice bi to prineslo?

Čeprav vlada splošno prepričanje, da je Nato nastal kot odgovor na grožnjo, ki jo je predstavljala Sovjetska zveza, to ne drži popolnoma. Ustanovitev zavezništva je bila namreč del širšega prizadevanja za uresničitev treh ciljev: odvračanje sovjetskega ekspanzionizma, preprečitev ponovnega vzpona nacionalističnega militarizma v Evropi z močno severnoameriško prisotnostjo na celini ter spodbujanje evropskega političnega povezovanja, piše na uradni spletni strani Nata.

Po številnih razpravah in pogajanjih je bila zato 4. aprila 1949 podpisana Severnoatlantska pogodba. V znamenitem 5. členu pogodbe so se nove zaveznice dogovorile, da se bo "oborožen napad na eno ali več izmed njih ... štel za napad na vse", ter da bo po takšnem napadu vsaka zaveznica sprejela "takšne ukrepe, kot jih bo štela za potrebne, vključno z uporabo oborožene sile".

Nato tank
Nato tank
FOTO: Shutterstock

A 13. člen je tisti, ki bi se ga morebiti morali poslužiti Slovenci, če bi volja predsednika Državnega sveta prevladala in bi novembra o članstvu v Natu glasovali na referendumu.

Izstop iz Nata pomeni, da se država odpove zavezniški garanciji kolektivne obrambe ter izgubi dostop do integrirane poveljniške strukture, izmenjave obveščevalnih podatkov in skupnega vojaškega usposabljanja. Izstop uradno zahteva enoletni odpovedni rok v skladu s 13. členom Severnoatlantske pogodbe, po izteku katerega se vse zavezniške sile in sredstva umaknejo iz države.

"Po tem, ko bo ta pogodba veljala dvajset let, lahko katera koli pogodbenica preneha biti pogodbenica eno leto po tem, ko Vladi Združenih držav Amerike predloži uradno obvestilo o odpovedi pogodbe. Vlada Združenih držav Amerike nato o prejemu vsakega takega obvestila o odpovedi obvesti vlade vseh drugih pogodbenic," piše v 13. členu Severnoatlantske pogodbe iz leta 1949.

Zaenkrat še nobena država od ustanovitve ni zapustila zveze Nato. Francija je leta 1996 sicer začasno izstopila iz integrirane vojaške poveljniške strukture, vendar ni zapustila političnega zavezništva in je leta 2009 ponovno vstopila v to poveljniško strukturo.

Preberi še Stevanović želi referendum o članstvu v Natu

"Varnostno okolje je slabše in nevarnejše"

Precej majhna država, kot je Slovenija, bi imela velike posledice, če bi se odločili za izstop iz članstva.

Kot je za 24ur.com povedal predstojnik Obramboslovnega raziskovalnega centra Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in predsednik Evro-atlantskega sveta Slovenije Iztok Prezelj, je trenutno "varnostno okolje tako spremenjeno in grožnje so eskalirale tako, da je za Slovenijo bolje, da se druži v kakršnikoli samozaščitni skupini, to je sedaj Nato".

"Varnostno okolje ni takšno, kot bi predlagatelji in pobudniki referenduma želeli. Je slabše in nevarnejše," je poudaril. Poleg tega smo referendum o članstvu že imeli in takrat so se ljudje opredelili, dodaja.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je gostila generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je gostila generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja.
FOTO: Bobo

Od vojne v Ukrajini, ki nam je precej blizu, do vojne na Bližnjem vzhodu je trenutna geopolitična situacija po svetu precej napeta.

"Ob tolikšnem razpadu na redu utemeljene mednarodnopravne ureditve je treba vedeti, da so najbolj ogrožene in ranljive ravno male države," je ob tem dodal Prezelj. "Še posebej takšne, ki se jim 'fučka' za lastno obrambo ali pa mislijo, da jih nikoli ne bo nihče ogrožal, ker so sami tako krasni ljudje. To nas uči zgodovina."

Izstop iz Nata pa predstavlja še eno vprašanje. V takšnem primeru bi morali postati nevtralni, kar pomeni, da bi nam drugi morali to nevtralnost politično, diplomatsko in tudi pravno priznati, tudi ZDA in Rusija, je pojasnil Prezelj.

"Nevtralnost bi zahtevala večje naslanjanje na močnejšo lastno vojsko, ki ne bi mogla računati na pomoč drugih. Zato bi bilo treba še bolj okrepiti oborožitev in velikost vojske. Uvedba naborniške vojaške dolžnosti bi bila verjetno nujna," je zaključil.

Za mnenje o morebitnem referendumu smo povprašali tudi vse politične stranke v parlamentu, odgovorov še nismo prejeli.

nato izstop članstvo slovenija

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KOMENTARJI38

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server
10. 07. 2026 12.20
Ponavljam moj komentar izpred nekaj mesecev: Slovenci bodo glasovali za ohranitev članstva v NATO in bodo hkrati proti zahtevanim 5% BDP izdatkov zanj.
Odgovori
0 0
SpamEx
10. 07. 2026 12.16
Ta oranžna pokveka je zelo škodljiva za naš svet in človeštvo. Nekdo ga mora ustaviti čimprej
Odgovori
0 0
tech
10. 07. 2026 12.15
Zelo napačno mnenje, pravilno je, ker se velikim državam "fučka" za majhne države, so le te zaradi velikega stroška za obrambo finančno bolj ogrožene kot zaradi same vojaške ogroženosti. Procent za obrambo v Natu bi se moral porpocionalno večat glede na velikost države, ker večje države zaradi obsega trga imajo bistveno boljše izhodišče za razvit podjetja z visoko dodano vrednostjo.
Odgovori
0 0
QueenKong
10. 07. 2026 12.13
z orožjem je tako kot z električnim števcem !raja mora kupiti potem števec si prilasti elekrto orožje pa nato !zato je težko izstopiti saj bi moralo vso orožje na novo nabaviti!ali pa zahtevat nevtralnost brez vojske !
Odgovori
+1
1 0
agent.brinko
10. 07. 2026 12.13
na predlog predsednika "državnega sveta", avtor, halooooo. Preberi sa sabo
Odgovori
0 0
fizelj2
10. 07. 2026 12.12
Izstop je isto kot če kupiš nov avto in hišo in nimaš nobenega zavarovanja. Ko se Putin odloči da bo tu Rusija se to zgodi v dveh dnevih.. to ne bi smelo iti na referendum
Odgovori
-3
1 4
agent.brinko
10. 07. 2026 12.14
nas, pa Kitajcev je čez miljardo
Odgovori
0 0
rob3rt
10. 07. 2026 12.14
Tu je Rusija že 35 let na 46 let podlage.
Odgovori
-1
0 1
QueenKong
10. 07. 2026 12.15
kaj ste tolk obsedeni s tem putinom in rusijo med tem pa imajo amerikanosi evropo okupirano že od 45 naprej !
Odgovori
0 0
SpamEx
10. 07. 2026 12.09
Nujno moramo zapustiti to NATO organizacijo
Odgovori
+1
6 5
QueenKong
10. 07. 2026 12.07
v ustanovni listini piše da se ustanavlja izključno za obrambo ampak do sedaj še ni branila je samo veliko napadala !
Odgovori
+4
4 0
anon789
10. 07. 2026 12.09
Napad je najboljša obramba pravijo
Odgovori
-3
0 3
Jermen
10. 07. 2026 12.06
20 let v clanstvu kaj smo dobili in kaksno vojsko imamo?nikol bol podhranjeno. Samo sesajo denar od nas da lahko financirajo izrael in haranje po svetu. Ali je Nato samo amerika se vprasam?
Odgovori
+4
6 2
mptour
10. 07. 2026 12.05
Imamo to nesrečo, da imamo 4 sosede, ki so bile (in so bolj ali manj še) na strani nacifašizma. Trenutno je tudi naša vlada. Mi pa ena mala pika med njimi. Vse 4 imajo ozemeljske težnje po našem ozemlju, kolikor ga nam niso že pobrali. Mi pa še kar ne rabimo obrambe, kar nam je še ostalo.
Odgovori
-2
2 4
jzzzze
10. 07. 2026 12.03
A to govori o San Marinu, Lihtenštajnu,...?
Odgovori
+1
1 0
theZ
10. 07. 2026 12.06
Če verjameš da so to res popolnoma samostojne države, ah bom raje tiho..
Odgovori
+3
3 0
25.maj
10. 07. 2026 12.14
precej neprimerna primerjava
Odgovori
+1
1 0
patria
10. 07. 2026 12.02
Kako pa ravnajo članice, če je katera od članic Nata agresivna in napada druge države? Sodelujejo? Jim je vseeno? Obsojajo? Sledijo kakšne sankcije?
Odgovori
+3
3 0
borjac
10. 07. 2026 12.02
Samo eno bistveno vprašanje za Slovenijo , članico Nata , če nas napade kakšna od naših sosednjih držav , katere so vse članice Nata in njihovi voditelji ali člani političnih struktur stalno pogrevajo želje po Slovenski zemlji , KDO NAS BO BRANIL , te iste članice Nata ???
Odgovori
+0
3 3
skuripanda burns
10. 07. 2026 11.58
Podpiram izstop iz Nata, pri tem pa moramo uvesti obvezne orožne vaje za vse državljane (ne glede na spol), tako da so vsi državljani v praksi tudi rezervisti, ter olajšati in spodbujati lastništvo legalnega civilnega strelnega orožja za vse, ki se udeležujejo orožnih vaj. Če bi namesto 3000 slabo opremljenih vojakov ta država imela pol milijona oboroženih državljanov, ki bi na orožnih vajah tudi pridobili vse potrebne veščine za varno rokovanje z orožjem, bi postali popolnoma nezanimivi za kakršno koli invazijo, saj nobena država ne bi bila tako nora, da bi šla zasest državico, v kateri iz vsakega okna lahko pogleda cev puške.
Odgovori
-4
3 7
theZ
10. 07. 2026 12.03
Ta sistem imajo švicarji in je alternativa, se strinjam, vendar bi to pomenilo na koncu večje izdatke kot jih imamo, plus bi naleteli na resen odpor leve politike.
Odgovori
-1
1 2
Pegasus2
10. 07. 2026 12.07
In koliko to švicarje stane?
Odgovori
+2
2 0
Pegasus2
10. 07. 2026 12.08
Ok pol milijona pušk,kje je letalstvo,tpništvo
Odgovori
-2
0 2
Pegasus2
10. 07. 2026 12.09
Informacijski sistem?
Odgovori
-2
0 2
Rabbit
10. 07. 2026 12.09
.....In postali bi Severna Koreja!
Odgovori
-1
0 1
skuripanda burns
10. 07. 2026 12.11
Izdatki bi bili manjši, ker razen administracije ne rabiš nobene vojaške infrastrukture, namesto vse oklepne, zračne in mobilne obrambe pa v sodobnem času potrebuješ samo še poceni drone. Stroški oborožitve državljanov so stvar vsakega državljana posebej, stroški orožnih vaj pa so lahko minimalni, saj gre za teden ali dva usposabljanja (varno rokovanje z orožjem in strelne vaje), namesto mesece in mesece vojaškega urjenja. Leva politika je pa itak vedno problem, vendar ob izstopu iz Nata neke resne varnostne alternative ne znajo ponudit, vse kar imajo je samodestruktivni pacifizem.
Odgovori
-1
0 1
SpamEx
10. 07. 2026 11.57
Trump od NATO zaveznikov pričakuje pomoč pri IZRAEL/USA napadou na Iran. Ali smo zase zato priključli zavezništvu NATO katero naj bi bilo obrambna organizacija
Odgovori
+5
6 1
bu?e24 1
10. 07. 2026 11.54
Nismo blizu izraela tko da smo kr varni
Odgovori
-3
3 6
SpamEx
10. 07. 2026 11.53
Se ne strinjam s tem kvazi strokovnjakom. Menim da smo zaradi članstva v zvezi NATO bolj ogroženi. Avstrija ni članica zveze NATO.
Odgovori
+1
7 6
theZ
10. 07. 2026 12.00
Ne rabi biti, ker bo vedno imela podporo Nemčije (ki je med drugim članica), to vsi ki vedno to veselo razlagate, prikladno pozabljate.
Odgovori
+0
3 3
veneti
10. 07. 2026 11.50
seveda avstrije hraška in italija imajo načrte nas napast bedaki.
Odgovori
-4
3 7
Mali medo
10. 07. 2026 11.53
V času dronov ne rabi biti ta prvi sosed... Ta Stevanovič je pa tko za luno.
Odgovori
-5
4 9
theZ
10. 07. 2026 11.57
Prav nobenemu od zgoraj naštetih nismo ravno pri srcu, en "zmešan" voditelj v kateri koli od teh, pa smo tam, treba gledati več kot le 5minut naprej, noben ne ve niti kaj bo čez leto, dve, kaj šele 10...
Odgovori
+1
3 2
dober dan
10. 07. 2026 11.49
Fdv-jevec bo nam pametoval ja
Odgovori
-4
5 9
puspan
10. 07. 2026 11.54
Ober dan,a ti mogoče veš, kdo je Prezelj? Če ne in to zagotovo ne,potem raje ne opletajo z jezikom.
Odgovori
+1
5 4
puspan
10. 07. 2026 11.55
Popr."opletaj".
Odgovori
+0
1 1
jzzzze
10. 07. 2026 12.05
Če bi bil samo eden... kaj nam šele pametuje FDVjevec Janez Ivan...
Odgovori
+0
1 1
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