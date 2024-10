Naučite se prepoznati spletne prevare in se pred njimi zaščitite

Ne dovolite, da vas oddaljeni dostop drago stane: Zaščitite svoj denar še danes!

Splet je postal nepogrešljiv del našega življenja. Spletno bančništvo, spletne trgovine in družbena omrežja olajšajo naša vsakodnevna opravila. A hkrati se na spletu skrivajo tudi številne nevarnosti, spletni prevaranti pa postajajo vedno bolj spretni in iznajdljivi.

Ne nasedajte obljubam o visokih in hitrih zaslužkih

Med najpogostejšimi spletnimi prevarami prevladujejo investicijske prevare, ki so v porastu, saj so goljufi vedno bolj prefinjeni. Ti se pogosto predstavljajo kot strokovnjaki za vlaganje, ki obljubljajo visoke in hitre zaslužke z minimalnim tveganjem. Ali pa k investiranju vabijo s pomočjo lažnih objav v imenu znanih osebnosti ali naključnih lepih mladenk, ki so zaslužile bogastvo v samo nekaj mesecih. Resnica je običajno povsem drugačna. Žrtve teh prevar po navadi izgubijo ves svoj denar.

Investicijske prevare v zadnjem času potekajo tudi na način, da goljufi žrtve pokličejo po telefonu in se predstavijo kot finančni strokovnjaki različnih kripto platform. Žrtve obvestijo, da so v njihovi kriptodenarnici našli oplemeniten kripto denar, ki pa bi ga bilo treba prenesti na račun žrtve, da postane pravi denar. Ker to ni preprost postopek, goljufi izjemno prijazno ponudijo pomoč in žrtvi predlagajo namestitev programa za oddaljen dostop do naprave žrtve, ki pa goljufom v resnici omogoči prestrezanje podatkov in nadzor nad napravo žrtve.

Na tak način goljufi pridobijo avtentikacijska sredstva za prijavo v spletno ali mobilno banko žrtve in jo opeharijo za ves denar. Goljufi se torej zatekajo k različnim trikom, da bi pridobili vaše zaupanje. Uporabljajo lažne trgovalne platforme, ki so videti kot prave, ponarejajo dokumente in objavljajo lažne oglase. V zadnjem času so se med drugim pojavili tudi lažni oglasi za službe in oglasi za nudenje pomoči žrtvam spletnih prevar. Zato je zelo pomembno, da ste previdni in se ne pustite zavesti obljubam o hitrem in enostavnem zaslužku, ste pozorni na telefonske klice neznancev in nikomur ne omogočite oddaljenega dostopa do vaše naprave.

Ne zaupajte osebnih podatkov ali gesel neznancem, ki vam domnevno želijo pomagati

Bodite previdni pri e-poštnih sporočilih in telefonskih klicih, ko vas prosijo za osebne podatke, podatke o kartici ali podatke za dostop do vaše spletne ali mobilne banke, in ne nasedajte klicateljem, ki vam nudijo domnevno pomoč pri reševanju tehničnih težav. Če sumite, da ste žrtev prevare, se takoj obrnite na svojo banko ali hranilnico, dogodek pa prijavite policiji in Si-Certu.

Spletno ribarjenje (phishing): Ko prijazna e-pošta skriva zlobne namere

Phishing je ena najpogostejših metod, ki jo prevaranti uporabljajo, da od vas pridobijo osebne in občutljive podatke, podatke o vaši plačilni kartici ali vaša gesla za dostop do spletne ter mobilne banke. V ta namen žrtvam pošiljajo lažna e-poštna sporočila ali SMS-e, v katerih so priložene povezave, ki vodijo na lažne spletne obrazce, kamor je treba te podatke vpisati. V teh sporočilih je vedno izražena neka nuja in pogoj, npr. vaš paket ne bo dostavljen, vaš račun je treba podaljšati, plačilo ni bilo izvedeno, davek ni bil poravnan, zadeli ste nagrado, prejeli boste brezplačno vinjeto in podobno, vse zato, da se žrtev ustraši in sledi navodilom sporočila.

Obstaja mnogo načinov izvajanja phishing napadov in ti postajajo čedalje bolj lokalizirani (npr. za krinko uporabljajo imena in storitve slovenskih podjetij), napadi pa so personalizirani in prilagojeni posamični žrtvi.

Da se zaščitite pred phishing napadi, bodite vedno previdni pri klikanju na povezave, ki ste jih prejeli v e-pošti ali SMS-u. Natančno preverite e-naslov, od koder je bilo sporočilo poslano. Nikdar ne vpisujte svojih osebnih in kartičnih podatkov ter gesel na povezave, ki vodijo na neznane spletne strani. Najbolje je, da sumljivo e-poštno sporočilo takoj izbrišete. Če ste v dvomih, pokličite institucijo ali podjetje in preverite, če je vaše prejeto sporočilo resnično. Prav tako je pomembno, da imate na napravi nameščen zanesljiv protivirusni program in da redno posodabljate svoj operacijski sistem.