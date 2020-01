Naučite se smučati v družbi Šole smučanja Kekec

Najbolj navihana Šola smučanja Kekec vas vabi, da se prvih smučarskih zavojev naučite v njihovi družbi. Pridite v idilično Kranjsko Goro. Do konca januarja imajo od ponedeljka do petka še posebej ugodne cene. Proge so odlično pripravljene!

Kranjska Gora je bila konec preteklega leta ponovno izbrana za najlepši in najgostoljubnejši turistični kraj v Sloveniji v okviru tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljubna. To je še en dokaz več, da je destinacija na pravi poti. Kranjska Gora v svoje kraje vsako leto privabi več turistov, ki se tudi radi vračajo. To pa je le eden izmed razlogov, da izpopolnite svojo tehniko smučanja ravno v tem zimsko športnem središču.

Otroci uživajo na snegu, izpolnijo smučarsko tehniko in stkejo nova prijateljstva.

Šola smučanja Kekec vabi vse, ki se šele spoznavate z vijuganjem na snegu in tudi tiste,ki bi radi izboljšali svojo tehniko smučanja, da se jim pridružite na smučišču v Kranjski Gori. Vse do konca meseca januarja vam od ponedeljka do petka nudijo 10% popust na individualne ure učenja smučanja in 15% popust na izposojo opreme. Ste si od nekdaj želeli smučati, pa niste vedeli, kako začeti ali niste zbrali dovolj poguma? V družbi vrhunskih učiteljev je to lahko zabavno in enostavno. Vi s seboj prinesite le dobro voljo. Smuči, palice, smučarske čevlje in čelado vam posodijo v najbolj navihani šoli smučanja.

V Kranjski Gori vas učitelji šole Kekec pričakujejo vsak dan od 9:00 do 16:00.

Individualne ure smučanja potekajo vsak dan od 9.00 do 16.00, ena učna ura traja 55 minut in se prične vsako polno uro. Svoje učne ure lahko rezervirate na spletni strani Šole smučanja Kekec. Za več informacij pa lahko pokličete na telefonsko številko 030 307 296 ali pa jim pišete na info@skischool-kekec.si. Skupaj izberite program, s pomočjo katerega boste čimprej suvereni in zadovoljni na smučeh. Ne pozabite, da do konca januarja od ponedeljka do petka dobite 10% popusta na individualne ure učenja smučanja ter 15 % popusta na izposojo opreme. V Šoli smučanja Kekec nudijo tudi skupinske tečaje. Za tiste najmlajše, od 3 do 6 let, je najprimernejši smučarski vrtec Kekec. V tem tečaju se otroci spoznajo z osnovami smučanja ter predvsem u živajo na snegu. Vsi otroci, ki pa že znajo samostojno smučati in uporabljati vlečnice, lahko svojo smučarsko tehniko izpopolnijo na skupinskih tečajih. V Kranjski Gori je bilo narejenega veliko umetnega snega, ki omogoča odlične pogoje za smučanje tako za začetnike kot za tiste, ki želijo svojo tehniko smučanja izpopolniti.

V smučarskem vrtcu je v prvi vrsti pomembno, da se otroci na snegu dobro počutijo.

Se vidimo v Kranjski Gori, kjer vas bo ekipa Šole smučanja Kekec naučila prvih snežnih zavojev ali vam pomagala do boljšega znanja smučanja. Več informacij lahko najdete na njihovi spletni strani ali jih pokličete na telefonsko številko 030 307 296.

Vabljeni v najbolj navihano šolo smučanja Kekec v Kranjski Gori.