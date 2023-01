Naučite se trgovati s cenami delnic letalskih družb

Globalne karantene brez primere so najprej pripeljale do izpraznitve neba in nato do dolgoročnega zmanjšanja letov. Zdaj, ko se razmere glede Covida izboljšujejo, so potniki spet v zraku in so željni potovanj.

Mednarodno združenje letalskih prevoznikov pričakuje, da bo industrija ponovno postala dobičkonosna do leta 2023. Letalske družbe naj bi skupaj ustvarile svetovni čisti dobiček v višini 779 milijard dolarjev, industrija pa naj bi v naslednjih petih letih zrasla za 25,5 %.

Fortrade je za vse tiste, ki jih zanima kako se naučiti trgovati s cenami delnic letalskih podjetij (tako imenovana finančna pogodba za razliko, angl. CFD) ali si preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen vodnik "Kako trgovati s ceno delnic". Vodnik je prilagojen vsem nivojem znanja in ga lahko prenesete preko spodnje povezave.

Brezplačen vodnik "Kako trgovati s ceno delnic" prenesite tukaj.

Delnice letalskih družb so presegle večino drugih sektorjev. V zadnjih treh mesecih so delnice Delta Airlinesa zrasle za 9,88 %, Easyjeta za 11,9 %, Lufthanse pa za 42,79 % v enakem obdobju. Prihodki letalskih družb rastejo, prihajajoča sezona objavljanja finančnih poročil, ki bo januarja pa naj bi prinesla še boljše rezultate.

Investicijske banke so zelo pozitivne glede obetov za letalske družbe. Deutsche Bank je postavila ciljno ceno delnice American Airlines na 25 USD, kar pomeni skoraj 100-odstotno rast. Barclays je za Delta Airlines postavil ciljno ceno na 38 USD.

Kljub nedavni gospodarski recesiji in energetski krizi v Evropi mnogi analitiki menijo, da je zdaj pravi čas za trgovanje z delnicami letalskih družb, še posebej, če cene surove nafte (glavne sestavine letalskega goriva) ostanejo okoli ali pod 80 USD.

Viri: CNBC, Simple Flying, MarketWatch, TipRanks, platforma MT4

CFD-ji so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. 84% računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku.





Naročnik oglasa je Fortrade Ltd.