'Navajeni smo, da nas malo podcenjujejo. Nič hudega, bomo še presenetili'

SD je skrbnik koalicijske pogodbe, je povedal, ob tem pa izpostavil plačno reformo in čestital ministrom, ki so se pogajali. Želijo pa si, da se nekatere reforme, ki so jih zapisali v koalicijsko pogodbo, do konca mandata vendarle izvedejo. Ena od teh je davek na nepremičnine. Meni, da je pravično, da "tisti človek, ki je z žulji prišel do svojega stanovanja ali hiše" tako kot zdaj plača nadomestilo za stavbno zemljišče, vse druge nepremičnine pa se obdavčijo progresivno. Pravično morajo razporediti tudi socialne transferje, pokojninska reforma pa mora biti po njegovem mnenju solidarna. "Mi smo stranka, ki se bori za ljudi, ki živijo od svojega dela ," je dejal.

V SD so na današnji klavzuri, kjer se je zbralo širše vodstvo stranke, ocenjevali položaj stranke v koaliciji. Ocenjujejo, da imajo na ministrstvih, ki jih vodi SD, veliko pokazati. " SD smo stranka dela in smo navajeni, da nas vseskozi malo podcenjujejo. Nič hudega, mi bomo še presenetili, " je dejal Matjaž Han.

Z državo bodo socialni demokrati lahko upravljali, ko bodo imeli "pod pragom vse pometeno", je dejal Han in se s tem navezal na finančno stanje stranke. O slednjem je še pred klavzuro razpravljalo predsedstvo stranke. Verjame, da bodo stranko finančno sanirali do konca leta, prve korake pa so po njegovih besedah že naredili. Znižali so mesečne stroške in se dogovorili, da se iz prostorov na Nazorjevi, za katero mesečno odštejejo okrog 13.000 evrov, izselijo do konca leta. Ko bodo dobili ponudbo za vilo na Levstikovi, se bodo sestali še na predsedstvu stranke in sprejeli dokončno odločitev. Sam meni, da je prodaja vile na Levstikovi glavna rešitev za finančno sanacijo stranke.

Na klavzuri so razpravljali tudi o varnostnih razmerah v svetu. Ocenili so, da se nahajamo v najzahtevnejših časih po drugi svetovni vojni, mir pa je edina alternativa za to, da ima svet in z njim Slovenija perspektivo. "V naši stranki imamo potencial, da lahko na tem področju naredimo tudi kakšen dokument, ki bo pomagal pri tem, da pridemo do trajnega miru," je dejal. Ob tem je izpostavil vlogo zunanje ministrice Tanje Fajon pri tem, da je Slovenija okrepila svojo vlogo v Varnostnem svetu ZN.

Ob poplavah v Bosni in Hercegovini pa je pozval k solidarnosti Slovenije, ki so jo uničujoče poplave prizadele pred dobrim letom dni.