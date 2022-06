Naval na Fursov klicni center: večino zanima samo stanje bona

V klicnem centru Finančne uprave RS (Furs) na telefonski številki 08 200 1005 beležijo izrazito povečanje števila klicev. To se povečuje že ves mesec, v zadnjem tednu pa gre za trikratno povečanje števila klicev v primerjavi z začetkom meseca. Čeprav so na Fursu za zagotovitev boljše odzivnosti v klicni center prerazporedili dodatne uslužbence, je čakalni čas še vedno izrazito podaljšan.

Iz analize klicev klicnega centra v juniju so na Fursu ugotovili, da kar v 83 odstotkih klicev zavezance zanima samo stanje bona. Na finančni upravi upravičence bonov pozivajo, da za preverjanje stanja bona uporabijo aplikacijo eDavki. Turistične bone in bone 21 je sicer mogoče unovčiti vse do prihodnjega četrtka.

Od začetka unovčevanja turističnih bonov, od 19. junija 2020 pa do 22. maja letos, je turistični bon unovčilo 1,65 milijona različnih upravičencev. Niso pa vsi porabili celotne vrednosti svojega bona, saj jih je bilo do 19. junija letos unovčenih za 287,19 milijona evrov, kar je 80,4 odstotkov od zneska potencialno vseh unovčenih bonov, kažejo podatki Fursa. Na voljo je bilo tako še za okoli 69,66 milijona evrov turističnih bonov.